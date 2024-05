Transmissão de Grêmio x Criciúma ao vivo e online com imagens; saiba horário e onde assistir o jogo do Grêmio

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O jogo entre Grêmio e Criciúma, válido pela 5ª rodada do Brasileirão 2024 e marcado para este domingo (5), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, foi adiado pela CBF em função das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul nesses últimos dias.

Em solidariedade ao momento trágico, a entidade máxima do futebol brasileiro decidiu pelo adiamento de todas as partidas envolvendo times gaúchos, incluindo as que atuariam como visitantes, em todas as divisões e categorias do futebol brasileiro.

Doe para ajudar as vítimas das enchestes no Rio Grande do Sul