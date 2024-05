Transmissão de Vitória x São Paulo ao vivo e online GRÁTIS com imagens; saiba horário e como assistir o jogo do São Paulo de graça pela internet

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Luís Zubeldía busca primeira vitória pelo São Paulo no Brasileirão

Neste domingo (5), às 16h, horário de Brasília, Vitória e São Paulo se enfrentam, no Barradão, em Salvador, pela 5ª rodada do Brasileirão 2024.

A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na tv aberta, e do serviço pay-per-view do Premiere.

O Globoplay transmite a partida totalmente online e grátis com imagens no streaming.

Links para assistir Vitória x São Paulo online

Globoplay (clique aqui para assistir online e de graça)

O Globoplay oferece o sinal ao vivo da Globo em tempo real e grátis também para não assinantes do serviço. Para acessar, o usuário precisa possuir um cadastro na "ContaGlobo", efetuar o login e acessar a aba "Agora na TV".

Lembrando que a programação exibida corresponde a localização do aparelho conectado ao Globoplay.

Usuários de fora das regiões que recebem a transmissão só terão acesso à partida se através de um VPN.

Os canais fechados, como o Sportv, em conjunto com filmes e séries, estão disponível apenas no plano que custa 54,90 por mês ou 12x de R$ 44,90 (R$538,80) no plano anual.

Premiere (clique aqui para assistir online)



O Premiere está disponível através do sistema de pay-per-view em sistemas de tv por assinatura, do app para smartphones e smartvs, pelo Globoplay e também pelo site premiere.globo.com.

O serviço custa a partir de R$ 29,90.

Arbitragem: