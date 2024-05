Brusque x Goiás hoje (05) ao vivo: Veja escalações, horários e onde assistir ao Brasileirão Série B ao vivo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Brusque recebe a equipe do Goiás, neste domingo (05), às 16h (horário de Brasília), no estádio DR. Hercílio Luz, em Itajaí, Santa Catarina. O confronto será válido pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A equipe do Bruscão chega para este confronto após ter goleado a equipe do Mirassol por 3x1 na primeira rodada do campeonato e ter sido derrotado pela equipe do Coritiba, no placar de 1x0. O Brusque está no meio da tabela, na 8ª posição, e busca conquistar uma vitória, tendo o fator casa a seu favor.

Já o Esmeraldino possui 4 pontos, goleando a equipe da Ponte Preta na última rodada e empatando na primeira contra o Ceará. Atualmente ocupa a 5ª colocação na tabela.

Ficha do jogo

Data: Domingo, 05 de maio de 2024;

16h (horário de Brasília); Local: Estádio DR. Hercílio Luz, em Itajaí, Santa Catarina

Prováveis escalações

Brusque

Matheus Nogueira; Cristovam, Wallace, Ianson e Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Serrato e Jhemerson; Dentinho, Queiróz e Paulinho Moccelin. Técnico: Luizinho Lopes.

Goiás

Tadeu, David Braz, Lucas Ribeiro e Edson (Yan Souto); Marcão, Rafael Gava, Dieguinho e Sander; Thiago Galhardo, Welliton e Paulo Baya. Técnico: Márcio Zanardi

Onde assistir ao vivo

A partida deste domingo terá as seguintes formas de transmissão:

Band: A partida terá transmissão da Band. Em Santa Catarina, será possível assistir pela afiliada TVBV, na TV aberta. Em Brusque, o sinal aberto é 11.1;

Pay-Per-View; Canal GOAT: Canal no Youtube

Acompanhe o jogo por aqui