Onde assistir Londrina x CSA hoje (06) ao vivo: Confira horário, escalações e onde vai passar ao vivo o jogo da Série C

Nesta segunda-feira (06/05), Londrina e CSA se enfrentam jogo que inicia às 20h (horário de Brasília), disputado no Estádio do Café, em Londrina. A partida será válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

Entrando em campo na busca pela primeira vitória na competição, o Londrina que está na 16ª posição colocará força máxima em campo e ainda contará com o apoio dos seus torcedores para vencer o duelo.

Ocupando a 13ª posição da classificação, o CSA também busca conquistar sua primeira vitória no campeonato e para isso, pretende surpreender o adversário para ficar com os três pontos.

Onde assistir

A partida entre Londrina e CSA que será disputada nesta segunda (06), terá transmissão do Zapping, TV Fechada. Vale ressaltar que empresa oferece sete dias gratuitos para testes.

Dados da partida

Horário: 20h (horário de Brasília).



(horário de Brasília). Local: Estádio do Café, em Londrina.



Estádio do Café, em Londrina. Árbitro da partida: Wagner Francisco Silva Souza.



Wagner Francisco Silva Souza. Onde assistir: Zapping (TV fechada).

Prováveis escalações

Londrina: Arthur; Thiago Ennes, Davi, João Maistro e Maurício; Tauã, Kadi e Rafael Longuine; Henrique, Daniel Amorim e Iago Telles.

CSA: Thomazella; Lucas Marques, Almir Luan, Wellington Carvalho, Bruno Cardoso e Dal Pian; Pedro Favela, Juninho Valoura e Gustavo Xuxa; Marquinhos e Iury Tanque