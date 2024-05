Saiba onde assistir Botafogo x Corinthians hoje (06): Veja horários, escalações e onde assistir o jogo do Brasileirão Feminino ao vivo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na tarde desta segunda-feira (06), a equipe do Botafogo enfrenta o Corinthians em confronto válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O duelo tem data marcada para às 16h30 (horário de Brasília), no gramado do Estádio Nilton Santos.

A equipe do Timão segue como líder da competição até o momento, o time soma um total de 22 pontos, estando invicto no campeonato. O Corinthians tem um total de 8 jogos disputados até o momento, vencendo 7 e empatando 1.

Já a equipe do Fogão não vem em uma fase boa, tendo apenas 1 vitória em 8 jogos, a equipe do Glorioso soma um total de apenas 7 pontos e se encontra na 13ª colocação da competição.

Dados da partida

Data: Segunda-feira, 06 de maio de 2024;

Segunda-feira, 06 de maio de 2024; Horário: 16h30 (horário de Brasília);

16h30 (horário de Brasília); Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro;

Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro; Onde assistir: SporTV

Prováveis escalações

CORINTHIANS

Kemelli; Isabela, Mariza, Daniela Arias e Tamires (Yasmim); Ju Ferreira, Vitória Yaya e Duda Sampaio (Vic Albuquerque); Millene, Gabi Portilho e Jheniffer. Técnico: Lucas Piccinato

BOTAFOGO

Michelle; Bruh, Silvana, Karen e Chaiane; Driele, Vitorinha e Mayara Vaz; Drika, Kélen Bender e Nathane. Treinadora: Mayara Vaz;

Onde assistir Botafogo x Corinthians ao vivo



A partida desta segunda-feira (6), entre Botafogo (f) e Corinthians (f), contará com transmissão ao vivo exclusiva do SporTV.

