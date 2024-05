Onde assistir ao jogo do Liverpool hoje (05) ao vivo: Saiba escalações, horário e onde assistir a Premier League ao vivo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

No início da tarde deste domingo (05), a equipe do Liverpool recebe o Tottenham, às 12h30 (horário de Brasília). O duelo vai rolar no Anfield, na cidade de Liverpool, em partida válida pela 36ª rodada da Premier League.

A equipe dos Reds ainda possuem chances matemáticas do Liverpool serem campeões do Campeonato inglês. O time comandado por Jürgen Klopp ocupa a 3ª colocação do campeonato domando um total de 75 pontos (22 vitórias, 9 empates e 4 derrotas).

Os Spurs acabaram de perder para a equipe do Chelsea, porém o Tottenham ainda ocupa a quinta posição do campeonato, garantindo sua classificação para a Europa League. A equipe londrina soma um total de 60 pontos até o momento.

Ficha do jogo

Data: domingo, 5 de maio de 2024;

domingo, 5 de maio de 2024; Horário: 12h30 (horário de Brasília);

12h30 (horário de Brasília); Local: Anfield, em Liverpool, na Inglaterra;

Anfield, em Liverpool, na Inglaterra; Árbitro: Paul Tierney;

Paul Tierney; VAR: John Brooks

Prováveis escalações

LIVERPOOL

Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk (Joe Gomez), Robertson; Endo, Mac Allister, Gravenberch; Salah, Gakpo, Luis Díaz. Técnico: Jürgen Klopp.

TOTTENHAM

Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven, Emerson; Sarr, Bissouma; Dejan Kulusevski, Maddison, Son; Richarlison. Técnico: Ange Postecoglou.

Onde assistir ao vivo

A partida deste domingo (05), entre Liverpool e Tottenham contará com a ESPN (Canal pago) e a Star+ (Plataforma paga de Streaming), para a transmissão ao vivo.

Klopp revela acerto com Salah após discussão em último jogo

"Completamente resolvido. Não há problema. Se não nos conhecêssemos por tanto tempo, não tenho certeza de como lidaríamos. Mas nos conhecemos por muito tempo e respeitamos tanto um ao outro que não há problema. Estamos bem e não tem história", declarou o técnico.