Onde assistir LAKERS X HEAT AO VIVO, ONLINE E GRÁTIS HOJE (06)? Veja quintetos titulares, horário e transmissão AO VIVO NBA

Nesta segunda-feira (06), Los Angeles Lakers e Miami Heat se enfrentam em quadra pela temporada NBA 2023/24. O confronto tem início às 21h30, horário de Brasília, no Kaseya Center, em Miami, Flórida.

Recuperando-se de quatro derrotas seguidas, os donos da casa chegam após vitória sob o placar de 121 a 114 diante do Washington Wizards, partida válida pela Copa NBA. O Miami encara o Lakers com força total apesar do astro Jimmy Butler ter sido dúvida, mas logo seu status foi alterado para "provável".

O Lakers vem de início de temporada instável, com três vitórias e três derrotas. Entra em quadra nesta segunda após deslize diante do Orlando Magic, saindo derrotado sob o placar de 120 a 101. Provavelmente mantém o quinteto titular padrão diante do Miami, visto que Gabe Vicent e Jarred Vanderbilt se recuperam de problemas físicos.

Saiba quais são os contratos mais caros da NBA

QUINTETOS TITULARES

Los Angeles Lakers: D’Angelo Russell, Austin Reaves, LeBron James, Taurean Prince e Anthony Davis.

Miami Heat: Kyle Lowry, Tyler Herro, Jimmy Butler, Kevin Love e Bam Adebayo.



TRANSMISSÃO AO VIVO E GRÁTIS LAKERS X HEAT

O jogo será transmitido AO VIVO e GRÁTIS através do canal do YouTube da NBA Brasil.

FICHA TÉCNICA

Data: 06 de novembro de 2023.



Horário: 21h30, horário de Brasília.



Local: Kaseya Center, Miami, Flórida.



Onde assistir ao vivo: YouTube NBA Brasil.

Los Angeles Lakers:



