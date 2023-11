ONDE ASSISTIR LAKERS X ROCKETS AO VIVO HOJE (07)? Lakers joga hoje (07)? Confira horário, dia, prováveis equipes e onde assistir ao vivo o jogo da NBA

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Vivendo um oscilação neste início de temporada, o Los Angeles Lakers precisa engrenar uma boa sequência de vitórias para não se atrapalhar no final da temporada regular da NBA.

No próximo confronto, a franquia de Los Angeles enfrentará o Houston Rockets, às 22h (horário de Brasília), no Toyota Center, em Houston. Porém para quem estava ansioso para está partida, ela só acontecerá nesta quarta-feira (08).

O Rockets faz uma campanha parecida com a do adversário, porém conseguiu vencer com tranquilidade seu último jogo e tenta embalar na competição, prometendo fortes emoções em quadra.

Onde assistir

O jogo entre Lakers e Rockets que acontece na noite desta quarta (08), será transmitida ao vivo pelo NBA League Pass, serviço de streaming.

Dados da partida

Horário: 22h (horário de Brasília).



(horário de Brasília). Local: no Toyota Center, em Houston.



no Toyota Center, em Houston. Onde assistir: NBA League Pass (serviço de streaming).

Prováveis equipes

Lakers: D'Angelo Russell, Austin Reaves, LeBron James, Cam Reddish e Anthony Davis.

Rockets: Fred VanVleet, Jalen Green, Dillon Brooks, Jabari Smith Jr. e Alperen Sengun.