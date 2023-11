Onde vai passar Lakers x Rockets hoje (08) ao vivo: Vai passar na Band? Veja horário, prováveis equipes e onde assistir ao vivo o jogo da NBA

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na noite desta quarta-feira (08/11), Los Angeles Lakers e Houston Rockets entram em quadra às 22h (horário de Brasília), no Toyota Center, no Texas. A partida será válida pela temporada regular da NBA, com transmissão ao vivo do NBA League Pass, serviço de streaming.

Buscando conquistar a primeira vitória fora de casa, o Lakers tentará se recuperar da última derrota sofrida nos últimos minutos. Mas agora, a equipe de LeBron James e companhia desejam reverter a situação atual, subindo para a parte de cima da tabela.

Desejando subir na classificação da Conferência Oeste, o Rockets vem surpreendendo os seus adversários em quadra e agora, deseja surpreender o adversário com o apoio dos seus torcedores.

Onde assistir

A partida entre Lakers e Rockets que acontece na noite desta quarta (08), será transmitida ao vivo pelo NBA League Pass, serviço de streaming.

Dados do confronto

Horário: 22h (horário de Brasília).



Local: Toyota Center, no Texas.



Toyota Center, no Texas. Onde assistir: NBA League Pass (serviço de streaming).

Prováveis escalações

Lakers: D’Angelo Russell, Austin Reaves, LeBron James, Taurean Prince e Anthony Davis.

Rockets: Fred VanVleet, Jalen Green, Dillon Brooks, Jabari Smith e Alperen Sengun.