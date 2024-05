Nuggets x Lakers ao vivo hoje (29): Saiba horário, onde assistir e prováveis escalações da NBA

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na noite desta segunda-feira (29/04), Denver Nuggets e Los Angeles Lakers se enfrentam às 23h (horário de Brasília), em confronto válido pelo jogo 5 da série. O confronto acontecerá na Ball Arena, em Denver, pode ser o último, em caso de vitória da equipe mandante.

A equipe do Lakers ganhou vida no último jogo da série. A equipe de Los Angeles se livrou de ser eliminada no sábado e atualmente perde por 3 a 1.

No último confronto, LeBron James e Anthony Davis tiveram colaboração suficiente para fechar o jogo com vitória. Isso precisa se repetir. O Lakers teve Russell e Reaves com 21 pontos cada, nove de Hachimura e 13 pontos do banco.

Dados da partida

Data: Segunda-feira, 29 de abril de 2024;

Segunda-feira, 29 de abril de 2024; Horário: 23h (horário de Brasília);

23h (horário de Brasília); Local: Arena, em Denver

Prováveis quintetos

Lakers: Davis, James, Hachimura, Reaves e Russell

Nuggets: Jokic, Gordon, Porter Jr, Caldwell-Pope e Murray

Saiba onde assistir Nuggets x Lakers ao vivo

A partida da noite desta segunda-feira (29), entre Denver Nuggets x Los Angeles Lakers terá transmissão ao vivo da plataforma da Amazon Prime Video

