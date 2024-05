Jogos NBA hoje (02/05/24): onde assistir playoffs ao vivo e horários

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Boa quinta-feira para os fãs de basquete, pois teremos dois confrontos eletrizantes válidos pelo Jogo 6 da primeira rodada dos playoffs da NBA 2023/24.

Das duas séries desta noite, Indiana Pacers e New York Knicks têm a vantagem e podem eliminar o Milwaukee Bucks e Philadelphia 76ers ainda hoje.

Philadelphia 76ers x New York Knicks (2 - 3)



(2 - 3) Indiana Pacers x Milwaukee Bucks (3 - 2)

Onde assistir ao vivo aos jogos da NBA de hoje

As disputas não terão transmissão gratuita para o Brasil. Caso o fã de basquete queira acompanhar as partidas em tempo real, veja a seguir as opções disponíveis:

Amazon Prime Video - a assinatura é de R$19,90 por mês ou 12x de R$13,90 (R$166.80 por ano);

- a assinatura é de R$19,90 por mês ou 12x de R$13,90 (R$166.80 por ano); NBA League Pass - o preço do streaming oficial da competição é R$54,99.

JOGOS DA NBA HOJE (02/05): TRANSMISSÃO E HORÁRIOS

Indiana Pacers x Milwaukee Bucks

Data: 02 de maio, 2024;



Horário: 19h30 (horário de Brasília);



Onde assistir: Amazon Prime Video e NBA League Pass.

Philadelphia 76ers x New York Knicks

Data: 02 de maio, 2024;



Horário: 22h (horário de Brasília);



Onde assistir: Amazon Prime Video e NBA League Pass.

Vídeo: saiba quais são os contratos mais caros da NBA