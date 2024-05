NBA ao vivo: onde assistir Mavericks x Clippers, escalações e horário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Sexta-feira movimentada na NBA. Nesta noite, Dallas Mavericks recebe o Los Angeles Clippers para disputa válida pelo Jogo 6 da primeira rodada dos playoffs 2023/24.

Com a vantagem do 3 - 2, os mandantes da casa podem encerrar a série ainda nesta sexta e conquistar a última vaga para as semifinais da Conferência Oeste.

Já os Clippers precisam levar a melhor no duelo da noite para levar a série ao Jogo 7 e, assim, ter a chance de avançar para a próxima fase.

Transmissão ao vivo Dallas Mavericks x Los Angeles Clippers

A disputa não terá transmissão gratuita para o Brasil. Veja a seguir as opções disponíveis para acompanhar o jogo em tempo real:

ESPN 2 - televisão fechada nas operadoras SKY, Claro, Oi, Vivo e outras;

- televisão fechada nas operadoras SKY, Claro, Oi, Vivo e outras; Star+ - streaming da Disney custa R$ 40,90/mês e R$ 329,90/ano;

- streaming da Disney custa R$ 40,90/mês e R$ 329,90/ano; NBA League Pass - o preço do streaming oficial da competição é R$54,99.

Prováveis escalações

Quinteto Mavericks : Kyrie Irving, Luka Doncic, Derrick Jones Jr, PJ Washington e Daniel Gafford.

: Kyrie Irving, Luka Doncic, Derrick Jones Jr, PJ Washington e Daniel Gafford. Quinteto Clippers: James Harden, Terance Mann, Paul George, Amir Coffey e Ivica Zubac.

