Panamá reúne atrações históricas, gastronomia e aventura

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Panamá é um destino certo para quem busca um cenário paradisíaco, diversão, áreas preservadas ou até mesmo um roteiro gastronômico. Somente nos primeiros dez meses de 2023, foram recebidos 14,7 milhões de passageiros no principal terminal aéreo do país, o Aeroporto Internacional de Tocumen.

Arranha-céus modernos, cassinos e casas noturnas fazem parte de um roteiro que ainda reúne construções coloniais e florestas tropicais. Há muito o que fazer e visitar no Panamá, desde as ruínas históricas de Casco Viejo, patrimônios da Unesco, até a modernidade da cidade do Panamá. Fora da cidade, comunidades ancestrais, florestas tropicais e montanhas são a pedida certa para conhecer a cultura local. Para os amantes do mar, só no Panamá é possível estar no mesmo dia nos oceanos Pacífico e Atlântico. Conheça dez atrativos que vão te convencer a colocar o país nos seus destinos dos sonhos.

- Rotas com experiências para amantes do café

O Panamá possui o Circuito do Café, desenvolvido pela Autoridade de Turismo do Panamá (ATP) e o Centro de Competitividade da Região Oeste (CECOMRO), com fazendas deslumbrantes em cada região que abrem as portas para receberem visitantes. O país possui uma cena cafeeira incomparável, desde as três regiões cafeeiras localizadas no ponto mais temperado e mais alto e o renomado Geisha - conhecido por ser o mais valioso e de maior qualidade do mundo.

Casco Antiguo/Viejo para conhecer a história do país

Distrito histórico do Panamá, a região é patrimônio arqueológico do país. O distrito é considerado Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO e é datado em 1673. Conta com praças vibrantes e ruas pitorescas pavimentadas com tijolos e cercadas por edifícios coloridos. A área é ideal para caminhar, descobrir a história e desfrutar de uma diversa e sofisticada culinária.

Fortes no lado caribenho do Panamá mostram hábitos do passado

Localizados ao longo da costa da província de Colón estão quatro fortes, incluindo Portobelo e San Lorenzo, que foram desenvolvidos pelo Império Espanhol em grande parte entre os séculos 17 e 18 para proteger as rotas comerciais. Restam fortes suficientes para permitir que os visitantes imaginem visualmente como teria sido a vida naquela época.

Nacional Coiba é paraíso intocado de vida marinha

O Parque Nacional Coiba é um dos 50 Patrimônios Mundiais Marinhos da UNESCO e protege 38 ilhas menores e as áreas marinhas circundantes no Golfo de Chiriqui. A floresta tropical úmida do Pacífico de Coiba mantém níveis excepcionalmente elevados de animais, aves e plantas endémicas devido à evolução contínua de novas espécies.

Parque Nacional La Amistad é a escolha para quem gosta de admirar a natureza

Com a maior parte da terra coberta por florestas tropicais abrangendo a paisagem montanhosa acidentada, o Parque Nacional La Amistad é o lar de uma incrível variedade de espécies, incluindo mais de 10 mil plantas com flores, 215 espécies de mamíferos, 600 espécies de aves, 250 espécies de répteis e anfíbios e 115 espécies de peixes de água doce foram documentadas.

Comunicades indígenas Ngäbe-Buglé e Soloy preservam tradição

É possível conhecer a majestosa paisagem natural de Soloy - a porta de entrada para uma das místicas regiões indígenas do Panamá, onde tradições, lendas e modos de vida foram preservados por milhares de anos. Além disso, também há a possibilidade de viver com a população local e aprender sobre a cultura Ngäbe por alguns dias, além de encantar-se com a cachoeira Kiki, saborear a cozinha tradicional Ngäbe e embarcar em uma excursão épica de rafting.

O Caribe de costa a costa

Colón, uma das províncias do Caribe panamenho, é caracterizada por cores vibrantes, praias de águas cristalinas, cultura ancestral e gastronomia requintada. Esta é a chance de acordar na Costa Arriba, localizada na Comunidade Achiote, caminhar pela trilha El Trogón, ver as Ilhas Colón e explorar três patrimônios mundiais declarados pela UNESCO.

Golfo do Panamá: perfeito para pesca esportiva

Com uma extensão de 250 quilômetros a 220 de profundidade, é a única rota marítima que liga o Oceano Pacífico ao Canal do Panamá, abrigando vários golfos e baías menores, como a Baía do Panamá, o Golfo do Parita e o Golfo de San Miguel. Localizado no centro do Golfo do Panamá, o arquipélago das Ilhas das Pérolas consiste em mais de 200 ilhas desabitadas e ilhotas para pesca premium durante todo o ano.

Gastronomia diversificada

Quando o assunto é gastronomia, o Panamá possui uma culinária diversificada, que abrange tradições indígenas, espanholas, afro-caribenhas e até especiarias internacionais. Cada região conta uma história única por meio de seus sabores, compondo o destino perfeito para quem procura uma viagem gastronômica que mergulhe na história vibrante do país.

A Cidade do Panamá é nomeada pela UNESCO como Cidade Gastronômica Criativa. Lá é possível se deliciar com um ceviche repleto de frutos do mar frescos no Mercado de Mariscos ou saboriar pratos inovadores em um restaurante estilo rooftop com vistas deslumbrantes da cidade. Outra dica é não perder as delícias dos vibrantes bairros de São Francisco, Costa del Este e Cinta Costera, cada um oferecendo uma experiência única que contribui para a rica tapeçaria da culinária panamenha.

Para quem quer provar o sabor afro-caribenho, a opção é ir ao arquipélago de Bocas del Toro ou ao norte da Cidade do Panamá até Portobelo. Os restaurantes locais oferecem deliciosos pratos de frutos do mar, incluindo pratos com infusão de coco, e o icônico ensopado de Rondón.

Em Pedasi, na Península de Azuer, a brisa costeira dá o toque especial aos pratos de marisco, como a "Corvina a la Plancha", enquanto o toque português brilha no 'Bolon de Pescado', um saboroso bolinho de peixe temperado com ervas locais. Em Tonosí, raízes espanholas e terras férteis dão origem a grandes clássicos, como 'Ropa Vieja' e 'Arroz con Guandú', enaltecendo a agricultura da região, que oferece uma experiência gastronômica que o transporta no tempo.

País é refúgio para surfistas

Com um litoral com mais de 1.800 km, o Panamá é um verdadeiro paraíso para os surfistas, com praias deslumbrantes e cidades litorâneas com picos diversificados, escalações vazias, quebras em ilhas desertas acessíveis por barco e águas mornas. É o local deal para surfistas com todos os níveis de experiência.s.

Santa Catalina, na província de Veraguas, é uma cidade que oferece o maior beach break da América Central, com águas claras e vida marinha abundante. Para quem busca emocionantes aventuras de surf, La Punta, Punta Roca, Punta Brava, Ilha Cebaco e Playa Estero são regiões ideais.

A Playa Venao, em Los Santos, é conhecida por ser uma uma praia isolada e de areia dourada, ideal para surfistas de todos os níveis. Com percursos longos e fáceis, é um lugar perfeito para iniciantes e intermediários. Para os surfistas que procuram uma sessão não muito longe da Cidade do Panamá, a Riviera Pacifica é o local perfeito. Chame, Malibu e El Palmar oferecem ondas longas e tubos estelares com uma amostra variada de ondas para cada tipo de surfista.