Japaratinga Lounge Resort: expectativa de novas expansões em breve

Pertinho do Recife, o empreendimento segue investindo no crescimento e já iniciou obras da terceira parte da expansão

Crescendo e aparecendo (cada vez mais). Assim se pode definir o momento do Japaratinga Lounge Resort, All Inclusive Premium no litoral norte alagoano, distante pouco mais de 130 km do Recife, que em dezembro do ano passado inaugurou a primeira fase de sua expansão, no segundo semestre deste ano deve lançar a segunda etapa e já iniciou as obras da terceira parte com previsão de conclusão até 2026.

No total, foram investidos nas três expansões do megaempreendimento cerca de R$300 milhões. A primeira parte, que já está em funcionamento, contemplou um novo bloco com 80 apartamentos, dois restaurantes, academia, área de piscinas, bar relaxante, pub e uma concha acústica para eventos musicais. Além disso, o resort também se tornou dog-friendly. Já a segunda fase, que deve ser inaugurada no segundo semestre deste ano, vai contar com mais 64 apartamentos, com a promessa de ser a categoria mais exclusiva e luxuosa do empreendimento, deixando o resort com 374 acomodações no total. E já foram iniciadas as obras da terceira expansão que deverá contar com mais 180 apartamentos.

Na primeira parte da expansão da Garden Suíte, inaugurada em dezembro do ano passado, foram investidos 75,5 milhões. É o apartamento ideal para quem quer viver uma experiência diferenciada, com muito conforto e contato com a natureza. Sua configuração é de 1 cama King e 2 sofás-cama e ainda possui chopeira elétrica, Nespresso, Alexa, iluminação inteligente e 2 ambientes.

"Todos esses quartos são voltados para o jardim, são mais amplos e contam com muito mais tecnologia. Além disso, esta nova área conta com um centro welness e polo gastronômico com o Pub Overdrive, Forneria Amore e Restaurante Maka, com cardápio assinado pelo chef Pedro Godoy", explicou o gerente de hospedagens Guilherme Amaral.

Ele também aproveitou para dar detalhes da segunda fase de expansão. "No segundo semestre serão inaugurados novos 64 apartamentos que deverão ser um pouco menores, para dois adultos, mas contará com as mesmas comodidades das unidades da expansão um, como chopeira, cafeteira e Alex, só que com um grande diferencial da banheira dentro do apartamento", adiantou Guilherme.

PREMIAÇÃO

Japaratinga Lounge Resort foi eleito pelo segundo ano consecutivo como o melhor do Brasil pelos leitores do Melhores Destinos, maior site de promoções aéreas do Brasil. Mais de 26 mil leitores avaliaram as categorias conforto e lazer, custo-benefício e gastronomia de centenas de resorts nacionais. O Japaratinga Lounge Resort recebeu a melhor nota no quesito conforto (9,78), e 9,76 em gastronomia, totalizando 9,77 como nota média.