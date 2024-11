O Carcará que criou o símbolo mais famoso de Porto de Galinhas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

“Pega, mata e come”. Os versos da música de Chico Buarque e João do Vale descrevem o carcará, ave de rapina sertaneja, como uma metáfora da dureza e resiliência do povo nordestino. Por ironia do destino, do encontro, não no ar, mas em um ateliê, desta ave com outra surgiu o símbolo mais famoso de Porto de Galinhas que passou a ser conhecido em todo o mundo. A diferença é que este outro carcará utilizou uma estratégia diferente: “pega, reutiliza e transforma em arte”.

O citado ateliê fica em uma pacata rua que recebeu o mesmo nome do artista, que também deu título à canção de Chico. Carcará. Ele mesmo, o próprio. Mas a equipe de reportagem do Jornal do Commercio não foi atrás do famoso artista plástico responsável por criar as conhecidas esculturas de galinhas em troncos de coqueiro. Mas sim o homem por trás da obra. E quem nos recebeu foi ele, o Gilberto Rodrigues do Nascimento. Simpático e simples, em vez de mostrar suas criações, como faz diariamente para os turistas que o visitam, ele mostrou um pouco de si.

Apesar de não ser pernambucano, Carcará adotou e foi adotado (e também reverenciado) pelo Estado. Nasceu no Piauí e com cinco anos veio com os pais morar em Olinda, onde bebeu da fonte fecunda da arte. Incentivado por eles, começou a produzir peças sacras inspirado nas igrejas da Cidade Alta. Aos 17, se mudou para São Paulo para se especializar em esculturas. Por lá abriu seu primeiro ateliê e fez sua primeira exposição com suas criações. Depois a saudade da sua terra adotada bateu e ele retornou para Olinda.

Até que em 1997 foi convidado para se instalar em Porto de Galinhas e teve a ideia que mudaria sua vida e carreira. Assim como retornou para suas raízes em Pernambuco, resolveu usar as raízes dos coqueiros para criar um símbolo para a sua mais nova casa no Litoral Sul do Estado. De forma sustentável, utilizando apenas árvores mortas, deu nova vida a elas, esculpindo galinhas e ressignificando a triste história dos escravos que eram trazidos nos porões dos navios.

Não demorou para as galinhas de Carcará fazerem sucesso, virarem cartão postal do destino e ganharem fama internacional. No vídeo, Gilberto e Carcará se apresentam e se representam como Gilberto Carcará. Um nordestino, que assim como na música citada acima, teve “mais coragem do que homem” para voar e caçar sua arte. Só que em vez da aridez sertaneja a encontrou nas praias de Porto de Galinhas.