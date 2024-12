Visit Pernambuco chega na 6ª edição visando movimentar R$ 200 mi

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Entre esta terça (3) e quarta-feira (4), o charmoso balneário de Porto de Galinhas, em Ipojuca, Pernambuco, voltou a ser palco para a 6ª edição do Visit Pernambuco – Travel Show, um dos principais eventos voltados para o turismo na região.

Realizado no Convention Center do Armação Resort, o encontro reúne representantes da cadeia produtiva do turismo nacional e internacional, com o objetivo de promover negócios, trocar conhecimentos e divulgar os atrativos do estado.

Um evento consolidado

O Visit Pernambuco é promovido pela Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas (AHPG) e pelo Porto de Galinhas Convention & Visitors Bureau (PGACVB), com apoio de instituições como Sebrae-PE, Prefeitura do Ipojuca e Governo de Pernambuco, além de grandes patrocinadores, incluindo redes hoteleiras renomadas e empresas de receptivos.

Para o presidente do Porto de Galinhas CVB, Otaviano Maroja, o evento já se consolidou como uma vitrine internacional.

"O Visit PE é um marco para o turismo do Nordeste. Este ano, contaremos com cerca de 90 participantes vindos da América Latina e Europa, além de uma programação rica com palestras e mesas-redondas focadas no setor", ressaltou.

Programação e destaques

O evento será dividido em dois grandes momentos:

Rodadas de Negócios – Conexões diretas entre compradores (buyers) e fornecedores (suppliers), criando oportunidades para fechar parcerias e ampliar mercados.

– Conexões diretas entre compradores (buyers) e fornecedores (suppliers), criando oportunidades para fechar parcerias e ampliar mercados. Summit Visit Pernambuco 2024 – Com palestras e painéis voltados para temas como marketing, mercado, ESG (Ambiental, Social e Governança) e vendas. Destaque para o painel sobre o cenário aéreo de Pernambuco, que abordará os novos voos internacionais do Paraguai e Chile.

Além disso, o evento contará com uma área de exposição com estandes institucionais de destinos e hotéis da região, proporcionando aos participantes uma imersão nos atrativos turísticos locais.

O Secretário de Turismo do Ipojuca, Mário Pilar, foi mais um a destacar a importância do evento.

"Estamos celebrando um grande momento do turismo em Porto de Galinhas. São quase 100 operadoras e 90 expositores conectando destinos e promovendo negócios. Temos certeza de que esta edição será um sucesso", disse.

Impacto econômico e social

Com a participação de mais de 180 profissionais do setor, incluindo compradores do Brasil, América Latina e Europa, a expectativa é movimentar cerca de R$ 200 milhões em negócios. O gerente do Sebrae/PE, Alexandre Alves, destacou o papel do evento na inclusão de pequenos negócios.

"O Visit Pernambuco conecta buyers e fornecedores, oferecendo aos pequenos empreendimentos locais a chance de mostrar seus serviços e produtos ao mercado global", contou.

