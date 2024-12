SOU Porto de Galinhas celebra alta no turismo da região em noite de premiação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A noite de premiação, que contou com show surpresa de Paralamas do Sucesso, encerrou a 6ª edição do Visit Pernambuco Travel Show, em Porto de Galinhas

Em noite festiva que encerrou mais uma edição do Visit Pernambuco Travel Show, na quarta-feira (4), o SOU Porto de Galinhas celebrou e premiou as operadoras de viagens que mais se destacaram na última temporada de vendas para a praia pernambucana.

Neste ano, a festa com o tema "Luau" aconteceu na Villa Muro Alto, um espaço aberto para o público voltado ao lazer, entretenimento e gastronomia, com direito a um show surpresa da renomada banda Paralamas do Sucesso.

“Quem está sendo premiado aqui hoje representa pelo menos 90% de todas as vendas de Porto de Galinhas, então realmente é quem faz Porto de Galinhas ter altos índices de ocupação”, ressaltou Eduardo Tiburtius, presidente da Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas (AHPG).

“Então o SOU é um reconhecimento que a gente faz no final do ano, uma grande festa de encerramento, uma congregação para poder premiar e reconhecer o trabalho de todos eles”, completou.

SOU Porto de Galinhas chega em seu 8º ano

O SOU Porto de Galinhas nasceu em 2017, com o intuito de reconhecer os principais parceiros do destino, responsáveis por promover e contribuir para posicionar o local como um dos destinos turísticos mais importantes do país.

A premiação é realizada pelo Porto de Galinhas Convention & Visitors Bureau (PGA CVB) e pela Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas (AHPG).

O Visit Pernambuco Travel Show deste ano também contou com apoio de instituições como Sebrae-PE, Prefeitura do Ipojuca e Governo de Pernambuco, além da TAP Portugal e Banco do Nordeste e grandes patrocinadores, incluindo redes hoteleiras renomadas e empresas de receptivos.

Confira a lista das empresas premiadas em 2024

CVC

FRT

Decolar

Azul Viagens

Orinter

Booking

Expedia

Viagens Promo

Hotelbeds

?Club Bancorbrás

Tourmed

Itaparica

Beds 4 Travel

Journeys

Webeds

Abreu

Freeway

Bwt

E-Htl

TBO

Best By

Cativa Operadora

RDC

Infinitas

Empresas de eventos:

Avipam

Assessor

Cejem

Copastur

Incentivare

Top Service.

Homenagem Imprensa:

João Alberto.

Ganhadores Porto de Galinhas Premia: