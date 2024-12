Ilha de Santo Aleixo: Paraíso (ainda) desconhecido de pernambucanos e celebrado por turistas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O pedaço de terra de apenas 30 hectares em Sirinhaém, no Litoral Sul de Pernambuco, faz grande sucesso entre visitantes do Brasil e até do exterior

Cultuada nacional e até internacionalmente, a Ilha de Santo Aleixo segue ainda pouco conhecida entre os pernambucanos. De origem vulcânica, a pequena porção de terra de apenas 30 hectares é gigante em se tratando de beleza e tranquilidade. Por incrível que pareça, ela é, de fato, um paraíso particular pois se trata de uma propriedade particular, embora pertença administrativamente ao município de Sirinhaém, no Litoral Sul de Pernambuco.

Da privilegiada localização geográfica é que vem a ironia de ser literalmente uma ilha de paz entre os dois mais badalados destinos turísticos da região: Porto de Galinhas, em Ipojuca, e Carneiros, em Tamandaré. Por ser pequena e pertencer à área de proteção ambiental de Guadalupe, a ilha ainda preserva sua natureza quase que intocada, se constituindo em um local perfeito para descansar e relaxar. Como não são permitidas construções na faixa de areia, a “infra-estrutura” do local é bem básica. Afinal o verdadeiro luxo é a visão paradisíaca ao redor.

Mas apesar de todos esses atributos, a Ilha de Santo Aleixo ainda precisa ser descoberta, ou melhor redescoberta, pelos próprios pernambucanos. Quando a equipe de reportagem foi visitar o local encontrou turistas da Colômbia, Argentina e Inglaterra, além de diversos do Sul do Brasil, mas infelizmente muitos poucos do próprio Estado.

Os passeios até lá partem principalmente de Barra de Sirinhaém e a principal e mais antiga empresa a oferecer o serviço no local é a Monteiros Tour (@monteirostour). Ao chegar na ilha, ela disponibiliza espaços reservados e ainda uma pequena trilha com um guia. Na hora da fome não há problema pois a JP Petiscaria (@jppetiscaria) oferece um delicioso e variado cardápio, que vai de camarão e lagosta até uma infinidade de peixes e drinks.