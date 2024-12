De banheira à chopeira: Japaratinga Lounge Restort acerta em cheio na categoria de luxo para casais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Imagine reunir tudo o que um casal viajante gostaria de encontrar não só em um hotel, mas também dentro de um único quarto. O Japaratinga Lounge Resort, All Inclusive Premium no litoral norte alagoano, distante cerca de 130 km do Recife, não se contentou em apenas ficar idealizando e resolveu concretizar quando lançou em junho deste ano a Garden Exclusive, uma categoria de luxo criada especialmente para casais.

Seis meses depois, o novo tipo de acomodação permanece com uma grande procura, mostrando que a direção acertou em cheio ao criar um espaço dedicado exclusivamente para quem quer curtir aquele paraíso à dois. Misturando bom gosto e sofisticação, a categoria oferece, entre outras coisas, uma cama king size enorme em um ambiente todo integrado com iluminação inteligente, Alexa, máquina de café Nespresso, vinhos e uma convidativa rede na varanda.

Porém, é inegável que as duas estrelas que mais fazem sucesso na Garden Exclusive são a banheira e a chopeira elétrica. A primeira oferece um relaxamento perfeito com espuma e sais de banho, seja para iniciar um dia ou encerrá-lo depois das muitas atividades no local. Já a segunda é tentadora por disponibilizar 24 horas por dia um chopp geladinho a poucos passos da cama ao levantar. De fato, essa dupla é mesmo a queridinha desta nova categoria de leito do empreendimento que não pára de crescer.

A Garden Exclusive faz parte da segunda expansão do Japaratinga Lounge Resort que já iniciou a sua terceira fase com previsão de conclusão até 2026. Cerca de R$ 300 milhões foram investidos nas três expansões. Atualmente são 374 acomodações e quando o projeto de expansão terminar serão mais 180.