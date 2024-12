Copacabana e Ibirapuera lideram lista de destinos mais visitados por usuários de transporte por aplicativo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Levantamento revela padrões de demanda no transporte por app, com alta nas viagens noturnas e destaque para turistas nacionais e internacionais

A Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e o Parque do Ibirapuera, em São Paulo, foram os destinos turísticos mais frequentados no Brasil em 2023, segundo um levantamento da 99, plataforma de mobilidade urbana.

A pesquisa foi realizada pela DiDi, empresa global de tecnologia e proprietária da 99, que analisou o comportamento dos usuários em 13 países no período de outubro a dezembro e durante as férias de fim de ano.

O estudo revela um padrão de demanda nos horários e dias de pico. Sextas-feiras e sábados registraram a maior quantidade de viagens, enquanto as segundas-feiras foram consideradas os dias mais tranquilos. Em relação aos horários, as solicitações aumentaram entre 18h e 19h nos feriados, enquanto os períodos mais movimentados ocorreram durante a noite, entre 22h e 23h, especialmente nos dias 22 e 30 de dezembro.

“Os usuários tendem a ter um comportamento similar em períodos de férias, o que contribui para concentração de demanda e trânsito intenso em determinados horários entre os meses de dezembro e janeiro", afirma o diretor de Operações da 99, Fabrício Ribeiro.

Além de Copacabana e do Ibirapuera, outros locais de destaque incluem a Avenida Paulista (SP), o Pelourinho (Salvador) e o Pão de Açúcar (RJ), que figuram entre os principais destinos procurados no Brasil. Fora do país, Argentina, Chile e México foram os locais mais visitados por usuários da plataforma.

Entre os visitantes internacionais no Brasil, turistas dos Estados Unidos, Canadá e Argentina lideraram a lista de viagens feitas no país. As cidades mais procuradas por estrangeiros foram o Rio de Janeiro, São Paulo e Florianópolis, com destaque para as datas próximas ao Natal e ao Ano Novo.

Dicas para viajar com mais tranquilidade

Com base nos dados de comportamento dos usuários, Ribeiro recomenda algumas práticas para quem deseja evitar transtornos durante as viagens.

Entre elas estão: o planejamento antecipado para escapar dos horários de pico, priorizar deslocamentos no início da manhã ou à tarde e aproveitar ofertas sazonais no aplicativo.