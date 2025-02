Azul começa a vender bilhetes para voos entre Recife e a cidade do Porto, em Portugal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Azul começou a vender, nesta terça-feira (11), os bilhetes para novo voo internacional saindo de Pernambuco. A partir de junho, o Recife começa a operação da rota inédita para Porto, em Portugal. Os novos voos são parte do processo de expansão internacional da Azul e conecta o principal hub da companhia no Nordeste à segunda maior cidade portuguesa, famosa pelo seu charme histórico, vinhos e gastronomia.

Os voos partirão do Recife duas vezes na semana, sempre às quartas e sextas-feiras, com saída da capital pernambucana às 18h30 e chegada em Porto às 06h30 do dia seguinte. O retorno acontece às 10h de Porto, com chegada prevista para 14h05, em Recife, sempre às quintas e domingo. As operações vão ser feitas com a aeronave Boeing 767, com capacidade para 259 clientes, sendo 14 em Classe Executiva e 245 em Econômica.

NOVA ROTA

A rota é importante para facilitar a ligação entre os dois continentes e atender à demanda de passageiros brasileiros e portugueses. Além disso, cria mais uma opção de conexão para a Europa a partir do principal hub da Azul no Nordeste, facilitando as viagens dos Clientes da região, que não precisarão voar até aeroportos mais distantes para trocar de voo.

"A Azul está se consolidando cada vez mais como uma companhia global, conectando destinos importantes tanto no Brasil quanto no exterior. A rota Recife-Porto reforça o compromisso da empresa com a expansão de suas operações internacionais e a criação de novas possibilidades de conexões para os clientes, em especial aqueles que utilizam nossa malha regional e precisam viajar para a Europa. Além disso, serve como mais uma porta de entrada para os turistas estrangeiros conhecerem os encontros do Nordeste", afirma

César Grandolfo, gerente de Relações Institucionais da Azul Linhas Aéreas.





RECIFE HUB DA AZUL

Recife é o terceiro hub no país e o maior da empresa no Nordeste. O Aeroporto dos Guararapes opera 34 rotas, tanto domésticas quanto internacionais. A cidade se tornou uma ligação fundamental para destinos no Nordeste, no Norte e no Sul do Brasil, além de ser um elo importante para voos regionais e internacionais. Só em 2024 foram efetuadas mais de 29 mil decolagens a partir de Recife, totalizando 3,8 milhões de assentos ofertados a partir da capital pernambucana.

"A nova rota Recife-Porto é mais do que uma ligação entre Brasil e Portugal; é um convite à descoberta. Esta conexão direta facilita o fluxo de turistas e amplia as oportunidades para que mais brasileiros se reconectem com as suas origens, explorando o norte e interior de Portugal. Regiões como o Porto e Norte ou o Centro de Portugal são ricas em história, cultura e experiências autênticas. Além disso, o Porto mantém conexões estratégicas com a Madeira e os Açores, permitindo que os viajantes descubram ainda mais

do que Portugal tem a oferecer. Com esta parceria com a Azul, reforçamos a proximidade entre os dois países e incentivamos novas experiências que unem culturas e aproximam pessoas", afirma Bernardo Cardoso, diretor do Turismo de Portugal no Brasil.

Os voos começaram a ser vendidos nesta terça (11) no site da Azul Viagens, Azul, Central de Vendas, lojas Azul Viagens ou nas agências de viagens parceiras.

Por que visitar Porto?

Porto, em Portugal, é uma cidade encantadora e cheia de história, com uma atmosfera única que combina o antigo e o moderno de uma maneira especial. A cidade uma paisagem urbana incrível, com suas ruas estreitas e sinuosas, praças encantadoras e vistas deslumbrantes do rio Douro. Porto está dividida entre a zona histórica, que é Patrimônio Mundial da Unesco, e a parte mais moderna, com arquitetura contemporânea.

Além disso, a cidade é o berço do famoso vinho do Porto. Ao visitar a localidade, é possível explorar as tradicionais caves de vinho do Porto, localizadas em Vila Nova de Gaia, do outro lado do rio Douro. Fazer uma degustação de vinhos e aprender sobre o processo de produção é uma experiência única.