Carnaval do Recife: homens entre 26 e 35 anos lideram compra de passagens

O Carnaval brasileiro está chegando com diferentes opções de folia, seja festas de rua, blocos ou camarotes. Um relatório da Azul, maior companhia aérea em número de voos diários e destinos atendidos no País, apontou que noRecife, os homens são maioria do público visitante, representando 55% do fluxo de clientes, 15% deste grupo têm idade entre 26 e 35 anos.

COMPRA DE PASSAGENS

A pesquisa considerou a compra de passagens a partir da sexta-feira, 28 de fevereiro até a terça-feira, 04 de março. Segundo os dados da companhia, essa faixa etária representa 28% do total de passageiros, com 13% de mulheres.

Outro grupo de destaque são os clientes entre 46 e 55 anos, homens e mulheres, que representam 13% do total, demonstrando que a festa atrai foliões de diferentes idades.

“Os dados mostram oportunidades e tendências no setor de turismo. Vemos uma Recife aquecida para o Carnaval, a mais procurada na Azul. Sem esquecer que é o nosso hub e ponto de conexão para outras cidades do Brasil e do mundo”, afirmou Ciro Novello, gerente sr. de CRM na Azul