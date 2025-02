Ministro do turismo celebra números do setor e prevê aquecimento durante o Carnaval

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Entre as explicações para o aumento de brasileiros viajando no País, segundo o ministro, está o aumento de renda dos cidadãos. Além do dólar

Mais brasileiros de malas prontas para passear dentro do próprio País, recorde de estrangeiros visitando o Brasil, um Carnaval com números inéditos de foliões, além do aumento da geração de emprego e de renda são alguns dos indicadores do aquecimento do turismo brasileiro, segundo o ministro do Turismo, Celso Sabino. Durante a sua participação no programa “Bom Dia, Ministro” desta quarta-feira (26), o ministro disse que “o brasileiro está tendo cada vez mais interesse em conhecer o País, e os estrangeiros também".



“A gente vem em uma tendência, desde julho de 2023, em que todos os números registrados no turismo quebraram todos os recordes históricos. Então, no ano de 2024, por exemplo, nós temos a felicidade de dizer que foi o ano que o brasileiro mais viajou dentro do país. Nós tivemos mais de 350 milhões de viagens dentro do Brasil. Foram voadas 118 milhões de passagens aéreas, um número de mais de 20 milhões de passagens a mais do que quando o presidente Lula assumiu o governo, em janeiro de 2023”, afirmou Sabino.



MAIS VIAGENS NACIONAIS

Entre as explicações para o aumento do número de brasileiros viajando pelo Brasil, segundo o ministro, está o aumento de renda dos cidadãos por causa do acesso a programas sociais e, consequentemente, da melhora da qualidade de vida da população. A variação do câmbio, com as oscilações do dólar, também fizeram com que os brasileiros voltassem os olhos para as viagens nacionais.

“Se a gente está tendo um grande fluxo de turismo no nosso Brasil pelo povo brasileiro, é porque, sem dúvida, as pessoas estão com mais renda”, reforçou o ministro, acrescentando que o turista local também tem gastado mais nas viagens domésticas. No ano passado, o tíquete médio passou de R$1,8 mil para R$2,5 mil per capita.

TURISMO INTERNACIONAL

Outro recorde histórico alcançado pelo turismo nacional, segundo o ministro, foi o número de estrangeiros que entraram no Brasil. Em 2024, foram mais de 6,7 milhões de turistas estrangeiros, algo nunca antes registrado. Eles gastaram, neste mesmo período, cerca de R$40 bilhões durante a visita ao País, um valor igualmente inédito para o setor.



O primeiro mês de 2025 registrou a maior entrada de estrangeiros para fazer turismo no Brasil em toda a história, segundo a Polícia Federal. Foram mais de 1 milhão e 400 mil turistas vindos de outros países em janeiro, número 55% maior do que o registrado no mesmo intervalo do ano passado.



“A explicação de sermos mais atraentes para os chilenos, para os argentinos, da mesma forma como Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai são mais atraentes para nós, é a distância e essa facilidade de acesso. Além disso, nós investimos muito na ampliação da nossa malha aérea internacional. A partir da Argentina e a partir do Chile, por exemplo, também do Peru, da Bolívia, do Paraguai, também do Uruguai, nós ampliamos consideravelmente, em mais de 20%, a oferta de assentos disponíveis nas aeronaves, inaugurando novas rotas, ampliando frequências”, reforça o ministro.

CARNAVAL 2025

As festas carnavalescas já estão movimentando o mercado. Segundo Celso Sabino, já foi registrado um aumento de 20% nas vendas de passagens e pacotes para o Carnaval deste ano. Entre os destinos mais procurados estão Rio de Janeiro (RJ); Porto Seguro, Salvador e a Linha Verde, na Bahia; Maceió (AL); Porto de Galinhas e Recife, em Pernambuco; Natal (RN) e Foz do Iguaçu (PR). “Para 2025, a expectativa é de mais de 3,5 milhões de turistas presentes no estado da Bahia e uma receita superior a R$7 bilhões, em um dos destinos nacionais mais procurados nesse Carnaval”, afirmou o ministro.



A festa deste ano deve movimentar mais de 53 milhões de pessoas em todo o Brasil e gerar, ao todo, um faturamento de R$12 bilhões. O número representa um aumento de cerca de 8% em relação ao ano passado. Segundo a estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), as festas carnavalescas devem ser as mais lucrativas desde 2015. No período, cerca de 32,6 mil vagas de empregos temporários devem ser criadas. Segundo dados da Embratur, a previsão é que 286.879 turistas internacionais desembarquem no país até o dia 8 de março.