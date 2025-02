Carnaval: passagens aéreas têm aumento de 95,5%, indica estudo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O carnaval, que este ano ocorre de 1º a 5 de março, é uma das principais datas que devem impulsionar a economia e o setor de turismo. Mas quando falamos de viagens corporativas, é preciso cautela na hora de planejar compromissos profissionais em datas próximas à festa. Referência na gestão de viagens e despesas corporativas, a Onfly realizou um levantamento sobre os preços de passagens e hospedagens considerando a semana anterior ao carnaval e a semana do evento este ano.

AUMENTO NO CORPORATIVO

Os dados mostram que, no comparativo de 2025 com 2024, houve um aumento de 95,5% no tíquete médio das passagens aéreas das cidades mais frequentemente visitadas no período, na ordem: São Paulo, Belo Horizonte, Campinas, Curitiba e Rio de Janeiro. Já na média geral de passagens entre trechos pelo Brasil, a taxa de crescimento de valores foi de 18%, passando de R$ 937,00 para R$ 1.106,00.

Além disso, o número de buscas por passagens corporativas para a semana do Carnaval caiu 65,2% em relação às consultas para a semana antes do evento, reforçando a tendência de menor movimentação de viagens a trabalho durante o período festivo.

“A diminuição da procura para viagens corporativas durante o período do carnaval mostra como ele impacta na decisão de compras por conta dos altos preços. Nessa época, temos flutuações importantes de preços tanto em passagens quanto hospedagens. As empresas estão super alinhadas com esse direcionamento e normalmente recalculam muitos compromissos para outras datas”, comenta Marcelo Linhares, CEO e cofundador da Onfly.

Ao comparar o valor de passagens aéreas da semana anterior ao carnaval (de 20 a 27 de fevereiro), a análise indica um aumento médio de 73,7%, em relação ao ano de 2024. As passagens de ônibus também tiveram um crescimento médio de 54,4%, mesmo com algumas cidades tendo preços mais baixos na semana do carnaval.

Saiba como acessar o JC Premium

Hospedagem

No setor de hospedagem, os dados apontam um cenário igualmente instável. A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, registrou um aumento de 104,9% no preço médio da diária de hotel na semana do Carnaval em comparação com a semana anterior ao evento, chegando a R$ 785,13. Já em São Paulo, a diária média passou para R$ 424,36 durante o evento, um aumento de 15%. Em contrapartida, cidades como Belo Horizonte e Campinas tiveram redução nos preços médios das hospedagens, com quedas de 42,1% e 56,3%, respectivamente.

Viagens internacionais

Outro ponto de destaque foi o aumento da taxa de passagens compradas do exterior para o Brasil durante o Carnaval. Em 2024, 4,5% dos bilhetes emitidos para os principais destinos da festa vieram do exterior, enquanto em 2025 esse percentual subiu para 6,3%, um crescimento de 40%.

A metodologia do estudo considerou dados da plataforma de pedidos da Onfly. Como o carnaval deste ano será de 1 a 5 de março, a travel tech mapeou as datas de 28 de fevereiro de 2025 a 6 de março de 2025. Para fins de comparação, os sete dias anteriores ao carnaval foram de 20 a 27 de fevereiro de 2025 e o período de análise da festa de 2024 foi de 09 a 15 de fevereiro. Somente as compras de passagens e as reservas feitas com o mínimo de 23 dias de antecedência da viagem foram avaliadas.