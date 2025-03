Fernando de Noronha recebe autorização da Anac para volta de aviões a jato

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A partir desta terça (18), o Aeroporto Governador Carlos Wilson, em Fernando de Noronha, está apto a receber novamente aeronaves a jato, graças à conclusão das obras de pavimentação da faixa central da pista de pouso e taxiamento. As melhorias foram realizadas pela Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), que coordenou uma operação logística complexa para levar equipamentos e insumos até a ilha. As intervenções receberam um investimento de R$ 60 milhões do governo estadual.

“Hoje a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) liberou o pouso de aeronaves a jato em Fernando de Noronha, uma conquista enorme para todos os pernambucanos. Em parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos, o governo estadual fez a sua parte, realizou a reestruturação da pista, e agora tanto ilhéus quanto turistas terão muito mais segurança e conforto para chegar e sair do Arquipélago”, afirmou a governadora em exercício Priscila Krause.

OBRAS NO AEROPORTO

Com as recentes obras, o aeroporto recuperou sua capacidade operacional para receber aviões de maior porte, um fator essencial para melhorar a conectividade entre o arquipélago e o continente, além de impulsionar o turismo, principal motor da economia local. A intervenção atende às exigências técnicas e normativas da Anac para garantir a segurança e a eficiência das operações aéreas.

“Essa retomada é um avanço importante para Pernambuco e para o Brasil. Fernando de Noronha é um dos destinos mais procurados do país e garantir mais conectividade significa fortalecer o turismo e a economia local”, afirmou o ministro Silvio Costa Filho.

A execução das obras na ilha foi um desafio de engenharia e logística. Devido às limitações de acesso terrestre, todo o transporte de materiais, insumos e equipamentos foi realizado por via marítima, exigindo um planejamento minucioso das equipes técnicas da Semobi. Foram meses de trabalho intenso para garantir que os recursos necessários chegassem a Noronha de forma segura e eficiente, sem comprometer o cotidiano dos moradores e a preservação do meio ambiente local.

“O Aeroporto Governador Carlos Wilson é um ponto estratégico não apenas para a mobilidade dos turistas, mas também para os próprios moradores da ilha. A conclusão dessa obra representa um avanço significativo para a infraestrutura de Fernando de Noronha, respeitando a singularidade ambiental e social do arquipélago”, afirmou o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Diogo Bezerra.

VOLTA DOS VOOS A JATO

O retorno dos voos a jato ao aeroporto promete transformar positivamente o turismo em Fernando de Noronha, gerando mais empregos e receitas para a economia local.

A operação de aviões de grande porte na ilha foi proibida pela Anac em outubro de 2022, por conta dos buracos e fissuras na pista do aeródromo. Com a proibição, a Gol deixou de operar em Noronha, a Azul passou a realizar viagens com aeronaves tipo ATR , mesmo tipo de avião que a Voepass passou a operar em Fernando de Noronha. As companhias aéreas já esperavam a liberação da Anac para o mês de abril, inclusive com incremento dos voos para o arquipélago.

Além da Azul, Noronha deve voltar a receber os voos da Gol e contar com operações de mais uma companhia, a Latam, que já demonstrou ao governo do Estado o interesse em manter frequências para Noronha a partir do mês de maio. A VoePass, que já operava no arquipélago, foi proibida de operar voos no Brasil, pela Anac.