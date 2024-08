Governo de Pernambuco inicia pagamento do 13º do Bolsa Família; veja quem recebe

Com início na última segunda-feira (19), o governo do estado de Pernambuco deu início ao pagamento do 13° salário do Bolsa Família. "É assim que a gente trabalha fazendo Pernambuco crescer, cuidar de todo mundo sem deixar ninguém para trás", disse Raquel Lyra, governadora do estado, no vídeo de anúncio em suas redes sociais.

O auxílio continuara presente mesmo com troca de governador. Agora, com o pagamento, foi adicionado o valor fixo de R$ 150 ao benefício.

Diferente do cálculo comum do 13° salário, o valor em Pernambuco permanece fixo, sem cálculo dos meses. O governo estadual tem em vista complementar o valor que já é pago pelo governo federal aos que se encaixam nos critérios.

Os critérios para recebimento são: Ser residente do estado, estar com os dados no Cadastro Único atualizados e receber o Bolsa Família por pelo menos seis meses.

Calendário de pagamentos

Os pagamentos serão feitos de acordo com o calendário habitual, o diferencial será no mês de agosto que será adicionado o valor extra de R$ 150 aos que se encaixam nos requisitos. O pagamento teve seu início no dia 19 e vai até o final do Número de Identificação Social (NIS) do titular no dia 30 de agosto.

NIS final 1: 19 de agosto



19 de agosto NIS final 2: 20 de agosto



20 de agosto NIS final 3: 21 de agosto



21 de agosto NIS final 4: 22 de agosto



22 de agosto NIS final 5: 23 de agosto



23 de agosto NIS final 6: 26 de agosto



26 de agosto NIS final 7: 27 de agosto



27 de agosto NIS final 8: 28 de agosto



28 de agosto NIS final 9: 29 de agosto



29 de agosto NIS final 0: 30 de agosto

Para mais informações acesse o site oficial do Governo Federal.