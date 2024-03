Rio de Janeiro tem sensação térmica recorde de 60,1ºC; previsão para domingo é de mais calor

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O resultado foi o maior já registrado desde que o Sistema Alerta Rio - órgão responsável pelo alerta de chuvas oficial da Prefeitura do Rio - começou a fazer as medições, em 2014

Em meio à onda de calor no País, a sensação térmica no município do Rio de Janeiro superou 60ºC neste sábado (16) maior resultado em pelo menos uma década, informou o Centro de Operações da Prefeitura carioca. A sensação térmica alcançou 60,1ºC às 10h20 da manhã na estação de monitoramento de Guaratiba, bairro da zona oeste da capital fluminense.

MAIOS TEMPERATURA REGISTRADA

O resultado foi o maior já registrado desde que o Sistema Alerta Rio - órgão responsável pelo alerta de chuvas oficial da Prefeitura do Rio - começou a fazer as medições, em 2014. "A sensação térmica é um índice de calor calculado a partir dos dados de temperatura e umidade relativa do ar. Quanto maior for a temperatura e a umidade relativa do ar, maior será a sensação térmica nesta região", explicou o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, em nota. O recorde anterior também tinha sido registrado em Guaratiba, sensação térmica de 59,7ºC, em 18 de novembro do ano passado.

"A região de Guaratiba possui algumas características geográficas que favorecem a ocorrência de temperaturas e umidade relativa do ar elevadas, principalmente no período da manhã. Esta região é úmida, por conta da proximidade com o oceano, e costuma receber influência de ventos quentes de quadrante norte no período da manhã", justificou o centro de operações na nota.

CALOR INTENSO

A temperatura máxima na cidade, neste sábado, foi registrada em Irajá, na zona norte da capital fluminense: 40,3ºC. A previsão é de que o calor seja ainda mais intenso neste domingo (17), com temperatura máxima de 42°C, novamente com sensação térmica acima dos 50°C. "Para se proteger do calor intenso, basta seguir as recomendações da Secretaria Municipal de Saúde: manter-se bastante hidratado, evitar atividades ao ar livre entre 10h e 16h, utilizar protetor solar, usar roupas leves, entre outros", recomendou o órgão municipal.