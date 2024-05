Fortes chuvas deixam cinco mortos e 18 desaparecidos no Rio Grande do Sul

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou com o governador do estado, Eduardo Leite (PSDB-RS), e ofereceu ajuda

Cinco pessoas morreram e 18 estão desaparecidas após as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul, informou o governo do estado nesta terça-feira (30).

O mau tempo afetou 77 municípios gaúchos e deixou também seis feridos. Quase cem pessoas foram evacuadas de suas casas, de acordo com um comunicado.

"O governo federal irá se somar aos esforços do governo estadual e prefeituras para atravessarmos e superarmos mais esse momento difícil, reflexos das mudanças climáticas que afetam o planeta", escreveu Lula na rede X.

RESGATE DE PESSOAS

As autoridades concentravam seus esforços no resgate de pessoas isoladas pelas inundações, à espera de uma piora das condições meteorológicas.

"Nas próximas horas, espera-se que o volume de chuvas continue elevado [...] Todos os rios monitorados estão com níveis acima dos limites de alerta", informou o governo do Rio Grande do Sul em outro comunicado.

No fim de março, fortes chuvas no Sudeste deixaram ao menos 25 mortos nos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.

O Sul e o Sudeste têm sido impactados pela chegada de uma frente fria que se seguiu a uma onda de calor extremo.