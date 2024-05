Mais da metade dos indígenas e quilombolas têm menos de 30 anos, afirma IBGE

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Quase 1/3 dos indígenas brasileiros tem até 14 anos, e mais da metade (56,1%) dessa população tem menos de 30 anos de idade. Entre as pessoas quilombolas - cujo recenseamento aconteceu pela primeira vez -, 52,6% têm até 29 anos. É o que mostra novo recorte do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgado nesta sexta-feira, 3, a partir dos resultados do Censo 2022.

No ano passado, o IBGE informou que a população indígena residente no Brasil é de 1.693.535 pessoas, o que representa 0,83% do total de habitantes do País. Quatro de cada dez vivem na Região Norte. O País também possui 1.327.802 quilombolas, com sete em cada dez residentes no Nordeste.

Agora, o IBGE apresenta características dessas populações, que é mais jovem se comparada ao total de pessoas residentes no Brasil A análise do IBGE mostra que a idade mediana - aquela que separa a metade mais jovem da população da mais velha - é menor entre indígenas e quilombolas em relação à população em geral.

Entre os quilombolas, a mediana é de 31 anos, quatro abaixo da registrada no Brasil, que é de 35 anos. Já entre os indígenas, a idade mediana é ainda menor: 25 anos.

Para a analista do IBGE Marta de Oliveira Antunes, a mediana mais baixa dentro desses grupos pode ser explicada por diferentes fatores, incluindo culturais. "(É preciso considerar) a forma como os povos indígenas e a população quilombola pensa em família, em constituição de família, em reprodução social - e reprodução não como família, mas enquanto grupo", explica.

"Há a importância de ter filhos. Renovar o estoque populacional do seu grupo étnico é algo muito presente quando a gente está falando de grupos tradicionais."

O estudo mostra que a mediana é ainda mais baixa quando se consideram os territórios delimitados - as terras indígenas ou quilombolas oficialmente delimitadas. Entre os quilombolas, a mediana nesses espaços é de 28 anos, ou seja, sete anos abaixo da idade mediana da população residente no Brasil. Nas terras indígenas, a idade mediana é de apenas 19 anos - dezesseis abaixo daquela nacional.