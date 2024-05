Clima em Recife hoje: Confira previsão do tempo para este sábado (04)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Veja como vai ficar o clima no Recife neste final de semana

Previsão do Tempo

Neste sábado, a previsão do tempo para o Grande Recife é de sol com algumas nuvens.

Com um clima parecido com o de ontem ,a probabilidade de chuva na cidade é de 41%, com chuvas rápidas durante o dia e à noite

As temperaturas variam entre 24° e 30° e a sensação térmica poderá alcançar até 32°, com ventos podendo chegar a até 22 km/h.

No domingo (05), a temperatura deve chegar a 31° e o clima deve se manter o mesmo de hoje, com sol, chuvas fracas durante o dia e poucas nuvens.

O que é a sensação térmica?

A sensação térmica é a percepção que o corpo humano tem da temperatura ambiente, considerando os diversos fatores que podem influenciar na sensação de calor ou frio. Como a umidade do ar, a velocidade do vento e a exposição ao sol.

Como é feita a previsão do tempo?

A previsão do tempo é realizada por meio de um processo que envolve a coleta de dados atmosféricos observados em estações meteorológicas, em modelos numéricos de previsão, em imagens de satélite e em radares meteorológicos.

Os modelos numéricos utilizados pelo INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) processam esses dados e geram projeções sobre as condições meteorológicas futuras.

Atenção!

Em caso de chuva intensa, a recomendação é sempre evitar regiões de risco, como encostas e áreas suscetíveis a alagamentos.

Siga sempre as orientações das autoridades locais e mantenha-se informado sobre os alertas e avisos meteorológicos emitidos pelos órgãos competentes.

Com informações de Climatempo e Inmet