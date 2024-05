Prefeitura do Recife faz doações para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Prefeitura do Recife fará uma doação de 500 colchões, 500 kits de higiene pessoal e 500 de limpeza para as vítimas das intensas chuvas que têm afetado o Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito pelo prefeito João Campos neste domingo (5).

"Liguei há pouco para o prefeito Sebastião Melo, colocando a nossa cidade à disposição para ajudar naquilo que for necessário. E quero aqui agradecer à Azul Linhas Aéreas, que fará o transporte desse material gratuitamente. O momento é de união", declarou, em comunicado à imprensa.



O gestor disse que os itens enviados estavam no estoque da prefeitura e serão repostos. "Por outro lado, a doação deve servir para amenizar um pouco os desafios enfrentados pelos gaúchos durante esse período emergencial. Mais do que a própria carga remetida em si, a ação solidária demonstra o espírito de colaboração entre os municípios brasileiros diante de desastres naturais", disse, em nota, a PCR.