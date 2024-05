Pernambuco envia bombeiros e agentes da Defesa Civil para o Rio Grande do Sul

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O governo de Pernambuco anunciou, nesta segunda-feira (6), que equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil seguirão para o Rio Grande do Sul nos próximos dias para dar apoio no enfrentamento à tragédia provocada pelas chuvas. A determinação foi da governadora Raquel Lyra.

Ao todo, 25 homens, sendo 21 bombeiros e quatro agentes da Defesa Civil, e mais dois cães especialistas em buscas irão somar esforços com o efetivo da Defesa Nacional que o governo federal enviou, além de outros voluntários dos estados da Federação para ajudar a salvar vidas e encontrar as pessoas desaparecidas no Rio Grande do Sul.

"Estamos trabalhando em rede junto com o Consórcio Nordeste e levando profissionais e equipamentos. Tudo aquilo que cada um dos estados tem está sendo disponibilizado para permitir que aquele povo possa ser acalentado e para que os líderes de lá possam ter certeza de que não estão sozinhos. O que nos divide são só as fronteiras político-administrativas, mas na verdade somos um povo só", afirmou, em nota, a governadora Raquel Lyra.