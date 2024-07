Fraport: Aeroporto Salgado Filho (RS) retoma operações de embarque e desembarque em 15/7

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Aeroporto Internacional de Porto Alegre (Salgado Filho) vai retomar as operações de embarque e desembarque de passageiros a partir de 15 de julho. No entanto, os pousos e decolagens seguirão ocorrendo na Base Aérea de Canoas, segundo a Fraport, concessionária responsável pelo aeroporto gaúcho.

Atualmente, o processamento de passageiros e controle de segurança têm ocorrido no ParkShopping Canoas por conta do fechamento do Salgado Filho após as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. As operações foram interrompidas no início de maio e ainda não há previsão para que o funcionamento volte ao normal, incluindo pousos e decolagens.

Contudo, a Fraport destaca que o retorno das operações de embarque e desembarque fazem parte do "compromisso pela retomada do aeroporto". O Ministério de Portos e Aeroportos, por meio da assessoria, confirmou que há anuência para a retomada de embarque e desembarque.

Como funcionará

A transferência da operação de volta para o terminal contempla a utilização de parte do TPS (piso 2 e 3) que não foi impactada pela enchente. A estrutura foi adaptada para que seja utilizada a área internacional tanto no check-in quanto no embarque para esta operação temporária.

O acesso ao TPS deve ser feito pela rampa externa que leva ao piso 2, e o ingresso será apenas pelas portas 5 e 6. O processo de check-in e despacho de bagagem, neste momento, será feito na área do check-in internacional. Após, os passageiros deverão subir ao piso 3 e utilizar a área de embarque internacional para a inspeção de segurança. Neste ambiente, deverão seguir a sinalização para se dirigir ao embarque nos ônibus que os levarão à Base Aérea de Canoas.

Os passageiros que desembarcam na Base serão transportados até o Aeroporto de Porto Alegre, onde irão descer na estação de ônibus para retirar as suas bagagens. Da mesma forma que é realizado até então, nenhum passageiro pode se deslocar diretamente até a Base e sair de lá sem o acompanhamento das equipes da concessionária e da empresa aérea.

O Terminal funcionará das 6h às 21h. O passageiro deverá se apresentar no aeroporto 3h antes do seu voo. O processo de embarque se encerrará 1h30 antes voo. Após este período, não será possível ingressar na sala de embarque.

Em publicação, a Fraport diz que foram realizados testes com ônibus do trajeto aeroporto-Base Aérea (e vice-versa) em horários alternados, e nenhuma alteração relevante de horário foi constatada. "Apesar da maior distância, o tempo médio permaneceu o mesmo da operação realizada atualmente no shopping", diz em nota.

Ainda de acordo com a Fraport, a retomada traz mais agilidade aos procedimentos de embarque, desembarque e inspeção de segurança de um volume maior de passageiros.