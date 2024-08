No Recife, secretário nacional defende o combate ao "negacionismo ambiental"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pernambuco recebeu, na tarde desta quinta-feira (01), o primeiro encontro do Plano Clima Participativo, com a participação da sociedade civil para guiar a política climática do País até 2035.



O encontro contou com as presenças da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, do Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, do Ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, e da Ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. O objetivo é ouvir os movimentos sociais, a sociedade civil e as organizações não governamentais a respeito das propostas do plano.



As audiências públicas vão acontecer até o dia 15 de agosto, em diferentes biomas brasileiros: Caatinga, Amazônia, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Pampa, além do Sistema Costeiro Marinho.



Em entrevista à Primeira Página, da Rádio Jornal, o Secretário Nacional de Participação Social, Renato Simões, falou sobre a importância da participação da população na elaboração do Plano Clima.



"O Plano Clima consolida um conjunto de iniciativas em 18 áreas temáticas, com o compromisso do Brasil em políticas públicas internas para enfrentar as mudanças climáticas e pleitear compromissos internacionais", destacou.



O secretário destacou, ainda, que este é um conjunto de iniciativas que a população precisa se apropriar e abordou a necessidade de combater o 'negacionismo ambiental'.



Para a governadora Raquel Lya, a discussão sobre os desafios climáticos envolve todos os atores, desde pesquisa, academia, passando pela participação popular e também pelo poder público. "Para que a gente possa construir as estratégias que vão permitir que tanto o Brasil quanto nós, em Pernambuco, possamos ter uma linha só de trabalho. Com isso, poderemos direcionar recursos e a nossa ação para esta finalidade", disse.

Plano Clima



Lançado em junho, o Plano Clima está recebendo propostas da população por meio da plataforma digital Brasil Participativo. Até o dia 26, a sociedade civil pode apresentar propostas para compor o documento e votar em até 10 de outros participantes. As 10 propostas mais votadas de cada um dos 18 temas serão apresentadas ao governo federal e podem ser incorporadas.