Lula decreta luto oficial de três dias pela morte de Silvio Santos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou neste sábado (17), por meio de Atos do Poder Executivo em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) luto oficial de três dias em todo o País a partir de hoje em sinal de pesar pelo falecimento de Silvio Santos. No documento, o artista é descrito como ex-apresentador de televisão e empresário brasileiro.

Silvio Santos morreu aos 93 anos em decorrência de uma broncopneumonia após uma infecção por Influenza (H1N1). Ele estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista, desde agosto. O velório e sepultamento estão restritos à família.

Presidente do Senado decreta luto oficial de três dias

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), decretou luto oficial de três dias a partir deste sábado por causa da morte. Em Ato do Presidente, Pacheco argumenta que tomou a decisão por pesar do falecimento de Senor Abravanel, nome de registro do artista.

"Fundador do Grupo Silvio Santos e criador do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), deixou legado inestimável no entretenimento e na comunicação", traz o documento. O ato diz ainda que o apresentador é conhecido pelo seu "carisma, simplicidade e habilidade de cativar multidões", tendo influenciado "gerações de comunicadores" e marcado profundamente a cultura brasileira.

"Sua morte causa tristeza e consternação à sociedade brasileira", traz ainda o ato, acrescentando uma manifestação de solidariedade à família, aos amigos e a todos os fãs e admiradores do artista.