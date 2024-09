Mpox: nova cepa tem facilidade em mutações e suspeita de 615 mortes no Congo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Cientistas que fazem os estudos referente a nova cepa da Mpox, conhecidas como Clado I e Clado ib, relataram que o vírus da doença vem se adaptando rapidamente, especialmente, em locais onde os recursos financeiros são mais escassos.

Os estudiosos disseram que, por conta da sua fácil adaptação, fica difícil de descobrir as maneiras que ele vem se transmitido e em qual gravidade. As informações são da Reuters.

Estado de emergência

Ainda neste mês de agosto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) determinou, novamente, a doença como Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII).

Esse, que é o nível mais alto de alerta da organização, é usado quando alguma enfermidade se enquadra como emergência sanitária global.

Quase 20 mil casos no Congo em 2024

A motivação da reclassificação, por parte da organização, foram os quase 20 mil casos suspeitos de Mpox, no Congo.

Segundo a OMS, já foram registradas 615 mortes suspeitas da doença, só no país, em 2024. Além disso, existe a desconfiança de um caso na Suécia e outro na Tailândia, de pessoas com histórico de viagem à África.

O médico Dimie Ogoina, especialista em doenças infecciosas do Hospital Universitário do Delta do Níger, na Nigéria, afirmou, para a Reuters, que existe uma preocupação sobre a rápida mutação do vírus e a suspeita de uma possível transmissão sexual, no ano de 2017.

OMS muda o nome de Varíola dos macacos para Mpox