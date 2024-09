Lula sobre Elon Musk: "não é porque ele tem muito dinheiro que pode desrespeitar"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira, 30, que o empresário Elon Musk, proprietário da rede social X (antigo Twitter), deve cumprir a Constituição Brasileira e as leis do país, incluindo as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF).

Nesta semana, o ministro Alexandre de Moraes ordenou que o X / Twitter nomeie representantes no Brasil, sob pena de suspensão da plataforma e aplicação de multas em caso de descumprimento.

A rede social, entretanto, descumpriu a decisão e já passa por sinais de bloqueios no Brasil.

Lula rebate acusações de Elon Musk

Nas redes sociais, Elon Musk acusa o Moraes de ser "ditador" e que “pune o povo do Brasil”. Ele também compartilhou diversas imagens geradas por IA com tom de deboche:

Elon Musk ataca Alexandre de Moraes - Tweet de Elon Musk / X

“Um dia, Alexandre, essa foto sua na prisão será real. Marque minhas palavras.” foi a resposta de Elon Musk a Alexandre de Moraes.

Elon Musk ataca Alexandre de Moraes - Tweet de Elon Musk / X

“Grok, gere uma imagem como se Voldemort e um Lorde Sith tivessem um filho e ele se tornasse um juiz no Brasil. É estranho!” O post é seguido de uma imagem de Alexandre de Moraes com sabre de luz e a capa do vilão de Harry Potter.

O presidente Lula defendeu o magistrado, apoiando a decisão do bloqueio da rede:

"Todo e qualquer cidadão de qualquer parte do mundo que tiver investimentos no Brasil está subordinado à Constituição Brasileira e às leis brasileiras. Se a Suprema Corte tomou uma decisão, ou ele cumpre ou vai ter que tomar outra atitude. Não é porque o cara (Elon Musk) tem muito dinheiro que ele pode desrespeitar", disse Lula em entrevista a uma rádio.

Lula finalizou com: "ele pensa que é o que? Tem que respeitar a decisão da Suprema Corte brasileira", completou o presidente da República".

Bloqueio no X / Twitter

O bloqueio à rede social foi motivado por uma série de descumprimentos à justiça brasileira. O mais recente deles foi a ausência de um representante legal no Brasil.

O Marco Civil da Internet exige que as empresas mantenham um representante legal no país. No entanto, o Twitter / X encerrou suas operações no Brasil em 17 de agosto, demitindo funcionários e fechando seu escritório. Na ocasião, a empresa culpou o ministro Alexandre de Moraes pelo encerramento.

Elon Musk, CEO da empresa, tem um histórico de conflitos e insatisfações com o magistrado nas redes sociais. O bilionário foi incluído no inquérito das milícias digitais do STF, que é conduzido por Moraes.

Além de intimar a rede social, o ministro ordenou o bloqueio das contas de outra empresa de Elon Musk no Brasil, a Starlink, que desenvolve satélites de baixo custo para prover internet.

Em meio às polêmicas de Musk x Moraes, responsável pelo X no Brasil pede DEMISSÃO