Subtenente que morreu após cair de cavalo antes de desfile do 7 de setembro iria se aposentar

O subtenente da Polícia Militar de São Paulo Paulino Cristovam da Silva, de 52 anos, que morreu na manhã de sábado (7) após cair do cavalo, tinha acabado de ser promovido e iria se aposentar.

Silva participaria do desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro, em comemoração Independência do Brasil, no Sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo. A promoção do militar a subtenente havia sido publicada na última sexta-feira (6) no Diário Oficial de São Paulo.

Além disso, este seria o último desfile dele, pois iria se aposentar, de acordo com o coronel Cássio Araújo de Freitas, comandante-geral da PM-SP. "É um dia difícil para todos nós, sem dúvida, perdemos um amigo que ia se aposentar hoje [no sábado, após o desfile]. Era a sua última missão", lamentou.

PM vai investigar causa da morte

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), ainda não se sabe se o que causou a morte de Silva foi a queda do cavalo ou se ele sofreu um mal súbito. O falecimento é investigado pela Polícia Militar.

Paulino Cristovam da Silva trabalhava há 32 anos na PM e atuava na Cavalaria (Regimento de Polícia Montada). A corporação informou por meio de nota que está prestando apoio aos familiares.

Tarcísio de Freitas se pronunciou sobre o caso

Em uma publicação no Instagram, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lamentou a morte do militar.

"Meus mais sinceros sentimentos pela morte do subtenente Paulino Cristovam da Silva, que sofreu um triste acidente a cavalo a caminho do Desfile Cívico-Militar pela Proclamação da Independência, no Anhembi. Que neste momento Deus conforte familiares e amigos", escreveu.

Tarcísio esteve no desfile, acompanhado do prefeito da capital paulista e candidato a reeleição, Ricardo Nunes (MDB).

*Com informações do Estadão Conteúdo