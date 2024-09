Concurso dos Correios 2024 tem banca definida; saiba inscrição, vagas e salários

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Após 13 anos, os Correios realizam um novo concurso. Na última edição, mais de nove mil vagas foram preenchidas. Confira as informações completas.

O Concurso Correios 2024 já tem uma banca definida. A informação de qual empresa será responsável pela organização foi confirmada pela estatal na última quarta-feira (11).

Segundo os Correios, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) será a banca responsável pela formação do processo seletivo.

Ainda sem edital publicado, o certame já tem confirmado inscrição, salários e as vagas a nível médio e superior.

Após 13 anos, os Correios realizarão um novo concurso. O último, que ocorreu há mais de uma década e preencheu mais de nove mil vagas. Confira as informações disponíveis até o momento sobre o processo seletivo.

Inscrições

Apesar de já ter definido a banca realizadora, o certame ainda não abriu as inscrições.

Salários



Os salários vão de R$ 2.429,26 para cargos de nível médio a R$ 6.872,48 para nível superior, conforme a área de atuação.Vagas



Segundo a documentação, serão 3.468 distribuídas a nível médio e superior para os cargos de Agente dos Correios e Analista. Veja detalhes abaixo:

Vagas

De acordo com a estatal, serão disponibilizadas 3.468 vagas para níveis médio e superior, distribuídas entre os cargos de Agente dos Correios e Analista. Confira mais detalhes a seguir:

Agente dos Correios - 3.099 vagas:

Atendente Comercial;

Carteiro;

Operador de Triagem e Transbordo;

Suporte;

Analista - 369 vagas:

Administrador;

Administrador Postal;

Advogado;

Analista de Sistemas;

Arquiteto;

Bibliotecário;

Contador;

Economista;

Engenheiro; entre outros..

Vagas por regiões

O concurso dos Correios contará com uma distribuição de vagas que varia entre as regiões do país, sendo que a maior concentração de oportunidades está na região Sudeste. Confira mais detalhes a seguir:

Nível médio - 3099 vagas

Centro-Oeste: 446

Nordeste: 669

Norte: 240

Sudeste: 1.048

Sul: 696

Nível superior - 369 vagas

Norte: 41

Nordeste: 62

Centro-Oeste: 177

Sudeste: 61

Sul: 28

Provas

Os candidatos de nível médio passarão por provas objetivas, de conhecimentos gerais e específicos, de caráter eliminatório e classificatório.

Já os de nível superior, serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas, em caráter eliminatório e classificatório. Conforme o documento, as aplicações dos certames vão ser no mesmo dia, divididas em dois períodos:

Manhã: Provas para nível superior



Provas para nível superior Tarde: Provas para nível médio

Provas discursivas e objetivas

As provas discursivas terão um texto dissertativo de até 30 linhas, abordando temas atuais. Serão avaliados até três vezes o número de vagas disponíveis para os candidatos classificados.

Já as provas objetivas contarão com 120 questões no formato de certo ou errado, distribuídas da seguinte forma:

40 questões de conhecimentos básicos,

30 questões de conhecimentos complementares,

30 questões de conhecimentos específicos dos cargos e especialidades conforme o edital.

Edital do Concurso dos Correios de 2011

Como o edital do novo concurso ainda não saiu, você pode olhar o de 2011 e comparar as informações ou usar como base. Para ver o edital, em PDF, clique aqui.

Correios abrem inscrições para concurso; salários surpreendem