Eclipse parcial da lua acontece hoje: Veja como acompanhar ao vivo pela internet

Nesta terça-feira (17), brasileiros poderão presenciar um eclipse parcial da Lua.

Você pode ver às 21h41 com a fase penumbral, e o eclipse parcial, que poderá ser visto a olho nu, terá início às 23h12.

O ápice do eclipse ocorrerá às 23h44, quando a Lua ficará parcialmente encoberta pela sombra da Terra.

Apesar da facilidade em observar o evento, que será visível em todo o país, as condições climáticas podem atrapalhar.

Para quem não conseguir acompanhar ao vivo devido ao clima, o Observatório Nacional transmitirá o evento em seu canal no YouTube a partir das 21h30.

O Eclipse Parcial

Segundo o astrônoma Josina Nascimento, do Observatório Nacional, o eclipse parcial ocorre quando apenas uma parte da Lua passa pela sombra mais escura da Terra.

Durante essa fase, a Lua se torna uma "mordida" escura visível, que aumenta à medida que o eclipse progride.

No ápice, apenas 3,5% da Lua ficarão cobertos, o que torna este eclipse sutil, mas ainda fascinante de observar.

Um detalhe interessante é que não é necessário o uso de equipamentos especiais para acompanhar o eclipse lunar, ao contrário de um eclipse solar.

“É completamente seguro olhar diretamente para a Lua durante o eclipse”, explica Josina Nascimento para a Agência Brasil.

O público será acessível a todos os brasileiros, desde que o tempo esteja limpo e sem nuvens.

Como funciona o eclipse lunar?

Um eclipse lunar acontece quando a Terra se coloca entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra sobre o satélite natural.

Existem dois tipos principais de sombra: a penumbra , que é mais clara, e a umbra , que é a sombra mais escura e onde não chega luz solar.

Na fase penumbral, a Lua passa pela penumbra da Terra, mas essa etapa não é visível a olho nu, pois a mudança de iluminação é sutil.

Já durante o eclipse parcial, a Lua entra na umbra, e essa parte do evento pode ser observada diretamente.

À medida que o eclipse avança, a parte escurecida da Lua cresce, criando uma característica "mordida" até o máximo do eclipse.

De acordo com Josina, um eclipse total da Lua passa por várias fases: penumbral, parcial e total.

No caso deste eclipse, ele será parcial, ou seja, a Lua não ficará completamente coberta pela umbra, mas ainda passará pelas duas primeiras fases, oferecendo um espetáculo celeste interessante.

Transmissão ao vivo

Como o tempo pode ser um fator limitante para a observação, principalmente com a presença de nuvens ou até mesmo a fumaça das queimadas em algumas regiões, quem não conseguir visualizar o eclipse diretamente poderá assistir à transmissão ao vivo pelo canal do Observatório Nacional no YouTube , que entrega às 21h30.

Essa é uma alternativa para aqueles que não querem perder nenhum detalhe do específico, mesmo que o céu não colabore.