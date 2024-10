A partir desta terça-feira (1º), conta de luz fica mais cara no Brasil; veja o valor

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) revelou que a bandeira tarifária vermelha patamar 2 será adotada nas contas de energia do Brasil, a partir desta terça-feira (1º).

Isso quer dizer que no mês de outubro, em 2024, será cobrado um acréscimo de R$ 7,877 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

Este será o maior patamar de cobrança adicional na conta dos brasileiros desde agosto de 2021, mês em que se encerrou a escassez hídrica e deu lugar à bandeira verde (condições ideais, sem custo adicional).

Entenda por que terá bandeira vermelha patamar no mês de outubro:

Os fatores que acionaram a bandeira vermelha no patamar 2 foram o risco hidrológico (GSF) e o aumento do Preço de Liquidação de Diferenças (PLD), que é o valor da energia elétrica calculado para um determinado período.

Na prática, as previsões de baixa afluência nos reservatórios das hidrelétricas, combinadas com a elevação do preço no mercado de energia ao longo de outubro, resultaram nessa situação.

Estimativas da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), divulgadas na semana passada, já indicavam que o PLD de outubro deve ultrapassar os R$ 500 por megawatt-hora (MWh).

Sistema de bandeiras na conta de luz

O sistema de bandeiras tarifárias na conta de energia elétrica do Brasil foi implementado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) em 2015 para indicar aos consumidores as condições de geração de energia no país e, consequentemente, o custo da eletricidade.

Esse sistema ajuda a refletir as variações nos custos de produção da energia de maneira mais clara, dependendo das condições climáticas e da disponibilidade de fontes de energia.

O sistema é dividido em três bandeiras: verde, amarela e vermelha (que pode ter dois patamares). Quando a bandeira está verde, significa que as condições para geração de energia estão favoráveis, e não há cobrança extra.

A bandeira amarela indica que os custos de geração estão aumentando, o que implica um acréscimo moderado na tarifa de energia.

Já a bandeira vermelha, dividida em patamar 1 e patamar 2, é acionada quando a produção de energia está mais cara, normalmente devido à menor oferta de energia hidrelétrica, exigindo o uso de usinas termelétricas, que têm custos mais altos. No patamar 2, a cobrança adicional é ainda maior.

A medida visa incentivar o consumo consciente de energia, especialmente durante períodos em que a geração elétrica se torna mais custosa devido à escassez de chuvas e à dependência das usinas hidrelétricas no Brasil.