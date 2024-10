Vereador em Santa Catarina completará 50 anos no cargo em seu 12º mandato após reeleição

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Reeleito com mais de 2 mil votos, Pitanta, mantém trajetória de mais de 48 anos na política de Palhoça, onde atua como vereador desde os 20 anos

Nirdo Artur Luz, mais conhecido como Pitanta, acaba de conquistar seu 12º mandato consecutivo como vereador de Palhoça, na Grande Florianópolis.

Aos 70 anos, Pitanta reafirma seu desejo de seguir no cenário político municipal, completando, ao final deste mandato, 52 anos de atuação no legislativo.

Reeleito com 2.252 votos, o político é o segundo mais votado do município e, apesar de sua longa carreira, não demonstra sinais de que pretende parar. Para ele, "vereador não se aposenta... vão ter que me aguentar" disse o vereador ao G1.

Trajetória na política

Pitanta iniciou sua jornada política em 1976, com apenas 20 anos, impulsionado por sua mãe, que era uma figura respeitada em sua comunidade.

"Meu primeiro mandato quem me elegeu foi minha mãe. Eu nem pedi voto para ninguém. A minha mãe era muito envolvida com os grandes políticos de Santa Catarina, me lançou candidato a vereador e eu fui o mais votado", relembra Pitanta para o g1.

Ao longo de sua carreira, Pitanta passou por diversos partidos, desde sua filiação ao Arena, na década de 70, até sua mais recente migração para o Partido Liberal (PL).

Ele explica que a maior parte das mudanças partidárias foram consequência de reformulações ou extinções de legendas ao longo do tempo.

A mais recente aconteceu entre 2020 e 2024, quando saiu do PSD para o PL devido a divergências políticas internas.

Natural de Palhoça, Pitanta também é funcionário público contratado pelo Departamento de Transportes e Terminais (DETER), onde trabalhou por 37 anos e meio. Mesmo com uma carreira consolidada no setor público, ele sempre manteve seu foco na política local, onde busca representar sua cidade natal com dedicação.

Mais de 48 anos no legislativo

Ao longo de suas quase cinco décadas de atuação, Pitanta teve a oportunidade de assumir a prefeitura de Palhoça como interino, durante seu tempo como presidente da Câmara de Vereadores, em 2013.

"Tive a felicidade de assumir a prefeitura, fui prefeito interino de Palhoça, trabalhei direito" afirma. Além de prefeito interino, ele também viu seus primeiros dois mandatos como vereador serem prorrogados por dois anos cada, legislando por seis anos em dois benefícios.

Pitanta não esconde sua paixão para continuar sua trajetória. "Eu operei meu coração fazem quatro anos, e o médico me deu mais 20 a 35 anos [de vida]. É mais 5 mandatos.", brinca o vereador, reafirmando seu desejo de permanecer no cargo e continue a contribuir para o desenvolvimento de Palhoça.