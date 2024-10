Washington Olivetto: reveja propagandas emblemáticas criadas pelo publicitário, como "Primeiro sutiã" e "Garoto Bombril"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O publicitário Washington Olivetto, que morreu neste domingo (13), aos 73 anos, foi responsável pela criação de propagandas emblemáticas da publicidade brasileira, como o "Primeiro Sutiã" e o "Garoto Bombril", que permanecem no imaginário popular até os dias de hoje. (Assista abaixo).

Olivetto foi um dos publicitários mais premiados de todos os tempos, conquistou mais de 50 Leões no Festival de Publicidade de Cannes e produziu os únicos dois comerciais brasileiros presentes na lista dos 100 maiores do mundo de todos os tempos, além de ter sido nomeado um dos 25 publicitários-chave do mundo pela revista britânica Media Internacional.

Propagandas premiadas

"Primeiro Sutiã"

A propaganda "Primeiro Sutiã", desenvolvida em 1987 para a marca de roupa íntima Valisère, foi uma das peças criadas por Olivetto a entrar na lista das 100 maiores de todos os tempos. No filme, uma adolescente ganha seu primeiro sutiã e passa a se sentir mais confiante.

"Hitler"

Outro anúncio incluído na lista é "Hitler", desenvolvido para a Folha de São Paulo em 1989. O clipe mostra feitos positivos de Adolph Hitler para a economia alemã, sem revelar de quem se tratava. Ao revelar que o autor dos feitos era Hitler, a campanha dizia "é possível contar um monte de mentiras dizendo só a verdade”.

Outros clássicos

"O Pingo"

Produzido para a empresa Deca, o comercial "O Pingo" mostra uma torneira pingando por 21 segundos, até que um locutor anuncia uma torneira com um sistema de vedação e diz: "Por isso, se a sua torneira Deca estiver vazando, é porque você simplesmente esqueceu de fechar”.

"Homem de 40 Anos"

Em 1974, Olivetto ganhou o primeiro prêmio Leão de Ouro da publicidade nacional no Festival de Publicidade de Cannes, com o comercial “Homem de 40 Anos”. No filme, eram exibidas várias fotos de homens que só fizeram sucesso depois de 40 anos, como Donald Trump e Albert Einstein. O narrador da peça apela para que empresas deem oportunidades para homens mais velho e retirem a exigência de idade no anúncio de vagas.

"Garoto Bombril"

Washington Olivetto criou o "Garoto Bombril" em 1978. O personagem, interpretado pelo ator Carlos Alberto Moreno, se tornou um dos maiores símbolos da propaganda nacional.