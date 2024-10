O Pix está fora do ar? Usuários relatam instabilidade na transação; entenda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O serviço apresenta, nesta manhã, instabilidade no funcionamento; usuários relatam que não conseguem efetuar pagamentos

Clientes de vários bancos, como Nubank, Santander, Itaú, Banco do Brasil relataram instabilidade na transação do PIX. Não está sendo possível realizar transferências, até momento.

De acordo com Downdetector, plataforma que monitora o funcionamento de serviços online, todos os bancos citados demonstram a instabilidade e que começou por volta de 10h20 e já soma mais de 1.300 notificações no total.

No site, dos 12 sites brasileiros com falhas, 11 eram de instituições bancárias ou de pagamento. Também estão com problema o banco Inter, Caixa Econômica Federal, Bradesco e outros.