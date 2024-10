Aeroporto de Porto Alegre reabre quase 6 meses após chuva que destruiu o Rio Grande do Sul

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, reabriu suas portas ao tráfego comercial nesta segunda-feira (21). A primeira aeronave a pousar na pista, um Airbus A320 da Azul, vindo de Campinas (SP), tocou o solo às 8h03, encerrando um período que paralisou a principal porta de entrada para o turismo e negócios do Rio Grande do Sul por quase seis meses. Após o pouso, realizado com sucesso, o piloto mostrou pela janela da aeronave uma bandeira do Rio Grande do Sul.

A reabertura, no entanto, ainda é parcial. A capacidade inicial será de 71 voos diários, com expectativa de crescimento para 122 a partir de novembro. A retomada completa das atividades, incluindo voos internacionais, está prevista para o dia 16 de dezembro.

FECHAMENTO DO AEROPORTO

O aeroporto foi fechado em 3 de maio após inundar durante as enchentes que atingiram o Estado gaúcho. Cerca de 75% da pista ficou submersa, além da água ter tomado o terminal, causando prejuízos e inviabilizando qualquer tipo de operação.

O check-in e o despacho de bagagem continuarão ocorrendo na ala internacional, no segundo piso do terminal. Por enquanto, apenas voos domésticos estão sendo realizados no aeroporto.