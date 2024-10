Lula diz que chacina em Nova Hamburgo não pode ser normalizada e repudia porte de armas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após os atos do portador de quatro armas que matou três pessoas e deixou outras nove vitimas feridas, o presidente Lula repudia o porte de armas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou seu perfil no X, antigo Twitter, para dizer que casos como a chacina de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul não podem ser normalizados, e pregou contra a proliferação das armas de fogo.

Mais cedo, nesta quarta-feira, 23, um homem de 45 anos matou três pessoas e feriu outras nove na cidade gaúcha, que fica na Região Metropolitana de Porto Alegre. O atirador foi encontrado morto.

"O trágico episódio ocorreu após denúncias de maus-tratos contra um casal de idosos na casa do atirador, que possuía quatro armas registradas em seu nome. Isso não pode ser normalizado: a distribuição indiscriminada de armamentos na sociedade, com grande parte deles caindo nas mãos do crime, é inaceitável", escreveu o presidente da República.

"Estendo minha solidariedade aos familiares das vítimas, incluindo a do policial militar Everton Kirsch Júnior, e a toda a comunidade afetada", disse Lula.