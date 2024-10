Atirador é encontrado morto após deixar três mortos e nove feridos, no Rio Grande do Sul

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Homem de 45 anos abriu fogo após desentedimento familiar no bairro Ouro Branco; confira os detalhes sobre o tiroteio em Novo Hamburgo

Um atirador matou três pessoas e, ao menos, outras nove pessoas ficaram feridas, na noite da terça-feira (22), assustando os moradores do município de Novo Hamburgo, Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Ele foi encontrado morto, às 8h50, na manhã desta quarta-feira (23).

A Brigada Militar (BM) realizou um cerco que durou mais de 9 horas, no imóvel onde tudo começou.

BM ainda não confirmou se o matou ou se o atirador tirou a própria vida.

Mortos e feridos

O suspeito estava fazendo a própria família de refém. As três vítimas fatais no tiroteio são o próprio pai do atirador, Eugênio Crippa, de 74 anos, e também o seu irmão, Everton Crippa, 49 anos.

Um policial militar que foi ao local, identificado como Everton Kirsch Júnior, 31 anos, também foi morto.

Os feridos são outros seis policiais, um guarda municipal e civis. Dois drones dos militares também foram destruídos pelo suspeito, segundo a BM.

Conforme as informações da GZH, a polícia foi acionada por um casal de idosos, por volta das 23h, que relataram sofrer maus-tratos e que o filho passou a impedi-los de sair da residência.

Quando a guarnição chegou ao local, o homem passou a disparar contra os policiais.

A reportagem entrou em contato com a Brigada Militar do Rio Grande do Sul e aguarda posicionamento.