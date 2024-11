Vivi Noronha, esposa de MC Poze, é alvo de operação policial no Rio de Janeiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Esposa de Mc Poze, Vivi Noronha, é alvo de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta, sexta-feira (1), intitulada "Operação Rifa Limpa". A Polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em uma ação contra sorteios ilegais nas redes sociais. Ela se casou no último sábado (26) com o cantor Poze do Rodo.

A Operação Rifa Limpa combate sorteios ilegais divulgados nas redes sociais e tem como objetivo desarticular uma rede criminosa responsável pela prática de jogo de azar, associação criminosa e lavagem de capitais, cujos chefes são influenciadores digitais que promovem rifas e sorteios ilegais.

Agentes da Delegacia de Defraudações (DDEF) cumprem os mandados.

NOTA POLÍCIA CIVIL

De acordo com a Polícia Civil, a busca tem o objetivo de reunir provas da ilegalidade dos sorteios. "A ação tem como objetivo apreender documentos que comprovem fraudes nos processos de realização das rifas e dos bens sorteados aos supostos ganhadores", diz a nota.

INVESTIGADOS

Outros alvos que estão sendo investigados é o empresário Jonathan Costa, o cirurgião plástico equatoriano que já foi preso, o influenciador Roger Rodrigues dos Santos, conhecido como Roginho Dú Ouro; Jonathan Luis Chaves Costa, o Jon Jon; e Leandro Medeiros, o Lacraia.