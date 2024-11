Prancha de surf e pregações evangélicas: conheça a igreja Bola de Neve, fundada por Rina

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Igreja Bola de Neve é uma denominação evangélica que surgiu no Brasil em 1999, fundada pelo pastor Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, mais conhecido como Apóstolo Rina.

O religioso faleceu, aos 52 anos, no último domingo (17), em uma colisão de moto, no estado de São Paulo.

A história da igreja confunde-se com a própria história do Apóstolo Rina e atrai a curiosidade de muitas pessoas, por ser um ambiente evangélico descontraído. Conheça a história da Bola de Neve, abaixo.

Fundação da igreja evangélica Bola de Neve

A primeira igreja foi aberta no bairro de Perdizes, em São Paulo e, atualmente, a Bola de Neve tem 560 unidades em 34 países.

No início de sua história a igreja fazia cultos em um auditório para 130 pessoas de uma empresa de surf, com uma prancha longboard como púlpito.

Até hoje, o púlpito é em formato de prancha de surf remetendo às origens da igreja.

O nome Bola de Neve resultou do desejo do partor na época, que sua iniciativa começasse pequena e se transformasse em avalanche.

Ela se destaca por sua abordagem inovadora e informal, buscando atrair um público jovem e alternativo, como surfistas, skatistas, músicos e pessoas ligadas à cultura urbana.

Conheça as características principais da igreja e entenda o porquê da sua popularidade entre os mais jovens.

Estilo Informal e Jovem:

A Igreja Bola de Neve utiliza uma linguagem moderna e casual em seus cultos.

O ambiente é descontraído, com destaque para a decoração que inclui pranchas de surf no altar e músicas no estilo pop rock e reggae cristão.

Enfoque na Inclusividade:

Embora siga princípios cristãos evangélicos, a igreja procura dialogar com grupos que muitas vezes não se identificam com denominações tradicionais.

Promove eventos culturais, esportivos e sociais, criando uma rede de apoio para os frequentadores.

Atividades e Cultos:

Os cultos incluem muita música e pregações que abordam temas do cotidiano de forma prática.

Organiza retiros espirituais, competições esportivas e projetos sociais.

Crescimento e Expansão:

Desde sua fundação, a Bola de Neve cresceu exponencialmente e está presente em várias cidades do Brasil e no exterior.

Tem projetos de evangelismo e missões em diversas comunidades, incluindo áreas de vulnerabilidade social.

Doutrina:

A igreja segue a teologia evangélica pentecostal, com crenças no batismo com o Espírito Santo, dons espirituais e ênfase na transformação pessoal por meio da fé em Jesus Cristo.

“Nossa missão é plantar o maior número de Igrejas no menor tempo possível, gerando homens e mulheres conforme a imagem e semelhança de Cristo”, diz a igreja por meio do seu site oficial.

Bola da Neve no Recife

A igreja evengélica também possui uma unidade na capital pernambucana, com uma programação fixa de cultos, partilha das mulheres e células (formato de culto nos lares).

Localização: avenida Engenheiro Domingos Ferreira, 460, (Lote 2) e 460 - bairro do Pina, Zona Sul do Recife.

Apóstolo Rina

Rinaldo Luiz de Seixas Pereira nasceu em São Paulo e ficou famoso ao usar uma prancha de surf como púlpito.

O apóstolo Rina morreu, aos 52 anos, em decorrência de um sinistro de trânsito, nas proximidades de Campinas, no interior de São Paulo. Ele teria caído com a moto, sem envolvimento de outros veículos no acidente.

Segundo a Concessionária Rota das Bandeiras, que é responsável pela administração do Corredor Dom Pedro de rodovias, a vítima caiu da motocicleta na altura do km 131 da Dom Pedro 1º (SP-065) e sofreu fratura na clavícula. Ele foi levado ao Hospital das Clínicas da Unicamp, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.

A morte do religioso foi confirmada pela assessoria de imprensa da Bola de Neve, que publicou uma nota de pesar.

Rina foi líder de ministério na Igreja Renascer, com eventos para jovens. Porém, deixou a denominação em 2000 para fundar a Bola de Neve Church, com encontros que aconteciam em uma loja de roupas de surf, pregando sobre uma prancha.

O apóstolo estava afastado de suas funções na igreja desde junho, após denúncias de agressão contra a esposa, a pastora e cantora gospel Denise Seixas.

Ele também foi acusado de abusos praticados contra o enteado, Nathan Gouvêa, 30 anos.

Rina deixa quatro filhos.

Nota da igreja Bola de Neve

Com profunda dor, informamos o falecimento do Apóstolo Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, fundador da Igreja Bola de Neve, ocorrido neste dia 17 de novembro de 2024, em um fatídico acidente de moto no interior de São Paulo.

Neste momento de grande tristeza, nos colocamos em oração por sua família, amigos e toda a igreja que foi tão abençoada por seu ministério, deixando um legado que jamais será esquecido.

Informações sobre o velório e o sepultamento serão divulgadas em breve.