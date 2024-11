Ônibus cai em ribanceira e deixa 17 mortos em Alagoas; Governo decreta luto de 3 dias

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

* Da redação com AFP

Um ônibus que viajava por uma estrada serrana próxima do município de União dos Palmares, interior de Alagoas, caiu em uma ribanceira, matando 17 pessoas.

Os serviços de resgate haviam confirmado que 22 pessoas morreram no local do acidente e outra pessoa faleceu após ser levada ao hospital, mas o Governo de Alagoas retificou em comunicado a informação, reduzindo o número para 17. O governador Paulo Dantas decretou 3 dias de luto no Estado.

Testemunhas informaram ao G1 Alagoas que o veículo apresentou uma falha mecânica e o motorista perdeu o controle da direção. O ônibus capotou na ribanceira e só parou em uma área de mata, um local de difícil acesso.

Resgate

Imagem de ônibus após capotar em ribanceira no interior de Alagoas - REPRODUÇÃO DA INTERNET

O Corpo de Bombeiros encaminhou três viaturas e um helicóptero para fazer o resgate das vítimas. Ainda não há informações sobre o estado de saúde delas.

Foram disponibilizados 21 leitos de UTI Pediátrica e 3 de UTI para adultos, de acordo com recomendação da equipe médica que assiste as pessoas feridas.

Prefeitura

O veículo era um ônibus escolar cedido pela Prefeitura de União dos Palmares seguia com destino ao Parque Memorial Quilombo dos Palmares, onde acontece o projeto Pôr do Sol na Serra, com atrações artísticas e culturais, todos os domingos do mês de novembro.

Em nota, a Prefeitura de União dos Palmares informou que "está mobilizando todos os esforços possíveis, para auxiliar no socorro às vítimas do trágico acidente que aconteceu na tarde deste domingo, com um ônibus que chegava à Serra da Barriga".

O governador do Estado de Alagoas, Paulo Dantas, publicou uma nota. Confira:

"Recebi com profunda tristeza a notícia da tragédia em União dos Palmares, que tirou vidas e deixou muitas pessoas feridas. Reafirmo meu acolhimento às famílias e amigos das vítimas neste momento tão difícil.

Determinei a mobilização total do Estado e equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e a estrutura de saúde estão atuando para socorrer e atender os feridos. As vítimas estão sendo acolhidas nas UPAs e no Hospital Regional da Mata.

Em respeito às vidas perdidas, decretamos luto oficial de 3 dias. Manifesto minha total solidariedade a todos que sofrem com essa tragédia. Um forte abraço às famílias!".

Governo Federal

A ministra Igualdade Racial, Anielle Franco, também publicou uma nota lamentando o acidente. Leia:

"Quero prestar minha total solidariedade às vítimas e seus familiares do trágico acidente que ocorreu na tarde de hoje na Serra da Barriga, em União dos Palmeres.

As vítimas estão sendo atendidas pelas unidades de União dos Palmares, com suporte do Governo do Estado de Alagoas.

Em um mês tão importante para todo país pelo mês da Consciência Negra, sobretudo para a região do Quilombo dos Palmares, essa tragédia nos entristece profundamente.

Rogo pela recuperação total das vítimas com a maior brevidade possível.

Anielle Franco

Ministra da Igualdade Racial".